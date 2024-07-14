超扯片！聯結車違規載送超長鋼筋　路口迴轉掃爛休旅車板金

記者陸運陞／新北報導

新北市一名男子日前駕駛聯結車載滿鋼筋，行經土城區金城路與千歲路口時，由於車上所載送的鋼筋過長，超出車斗許多，導致車輛在內側車道左轉時，車尾突出的鋼筋掃過中線車道的休旅車，導致休旅車板金凹陷毀損，但肇事司機仍未察覺，直到其他車輛狂按喇叭才停下，警方獲報，抵達現場製作筆錄，同時開單告發。

▲王男駕駛聯結車，違規載送超長鋼筋，迴轉時撞爛一旁等紅燈的休旅車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛聯結車的38歲王姓男子，上週四（11日）上午7時許，駕駛曳引車沿著土城金城路一段往三峽方向行駛，在內線車道的王男，到千歲路口準備將車迴轉，卻未注意載運的鋼筋過長，超出後方車斗許多，迴轉時不慎，鋼筋直接掃到旁邊等待紅燈的休旅車左側車尾。

▲休旅車駕駛林男，被撞後猛按喇趴要王男停車。（圖／記者陸運陞翻攝）

休旅車車尾遭鋼筋掃到後，又一直往車身猛刮，造成休旅車板金嚴重毀損、變形，車燈及車窗玻璃也破裂，駕駛休旅車的54歲林姓男子連忙按喇叭提醒王男停車，王男才發現無法迴轉停下，所幸並未造成人員傷亡。警方趕抵，發現王男載送鋼筋過長，明顯違反規定長度，依法開單告發處以3000元至18000元罰鍰。

▲林男的休旅車，車尾板金嚴重凹陷，燈殼車窗都破裂毀損。（圖／記者陸運陞翻攝）