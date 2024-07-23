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社會 社會焦點 保障人權

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

記者戴上容／新北報導

漢光40號演習昨天（22日）展開，未料，演習第一天就傳出雲豹裝甲車與民車擦撞意外。第六軍團269旅第三營機步二連中士27歲謝男，駕駛雲豹軍用裝甲車昨22日晚間8時許，行經新北市八里區時撞到左側自小客車，小客車右側車身毀壞。今23日雲豹裝甲車側撞第一視角曝光，女駕駛在遭撞當時嚇得驚聲尖叫，時間至少長達3秒！

▲▼ 民車被裝甲車撞擊第一視角曝光 。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲林女駕駛的車輛被裝甲車撞擊第一視角曝光 。（圖／翻攝自記者爆料網）

新北八里區龍米路二段159巷該處為下坡路段，昨22日晚間8時44分，雲豹甲車跟隨前方另一部雲豹裝甲車，疑似跟車跟太近，急煞時下意識往左側閃避，撞上林姓女子所駕駛的車輛。

▲▼ 軍用雲豹裝甲車在八里撞上民車，小客車右側凹陷毀損相當嚴重 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲軍用雲豹裝甲車在八里撞上民車，小客車右側凹陷毀損相當嚴重 。（圖／記者戴上容翻攝）

從雲豹裝甲車側撞第一視角顯示，林女駕車行駛在內側車道，外側車道一輛輛雲豹裝甲車行經，只見前方雲豹裝甲車轉彎時逐漸往左側偏移，未料才經過幾秒，林女所駕駛車輛就遭到撞擊，後照鏡應聲落地，強烈的撞擊使女駕駛嚇得驚聲尖叫！

蘆洲警分局表示，38歲林女駕駛自小客車，被旅聯兵第三營機步二連中士27歲謝男駕駛國軍雲豹車擦撞，導致自小客車右側車身毀壞，現場無人受傷。事發後，龍源派出所辦理交通事故處理程序，雙方酒測值均為0。

▲▼ 軍用雲豹裝甲車在八里撞上民車，小客車右側凹陷毀損相當嚴重 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 軍用雲豹裝甲車在八里撞上民車，小客車右側凹陷毀損相當嚴重 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 軍用雲豹裝甲車在八里撞上民車，小客車右側凹陷毀損相當嚴重 。（圖／記者戴上容翻攝）

 
 

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