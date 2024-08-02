河南一官員被雙開！官方通報列罪行：攜帶違禁書入境

▲河南一官員被雙開。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

據河南省紀委監委通報，經中共河南省委批准，河南省紀委監委對省民政廳原黨組成員、副廳長楊蕾嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。通報列出他多項罪行，包括私自攜帶違禁書籍入境，利用職權為他人謀取利益並收受財物，違規經商、持有非上市公司股份，利用職務影響為親屬謀利等等。

通報顯示，經查，楊蕾身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，違反政治紀律和政治規矩，私自攜帶違禁書籍入境，不按規定向組織請示、報告重大事項，與他人串供並偽造證據，對抗組織審查。

楊蕾無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，利用職權無償接受管理服務對象提供的出行服務；違背組織原則，隱瞞不報房產，在幹部選拔任用、錄用中，利用職權為他人謀取利益並收受財物。

另外，通報怒斥，楊蕾廉潔底線失守，違規經商、持有非上市公司股份，利用職務影響為親屬謀利；漠視群眾利益，在扶貧資金分配中優親厚友；違反工作紀律，執紀違紀，干預插手市場經濟活動和執紀執法活動，不正確履行職責，造成不良影響。

通報稱，違反國家法律法規，安排他人以「白條」形式報銷費用，違法設立基金會；大搞權錢交易，利用職務上的便利和職權、地位形成的便利條件為他人在專案承攬、企業經營等方面謀取利益，非法收受巨額財物。

楊蕾嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，違反國家法律法規，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經河南省紀委常委會會議研究並報中共河南省委批准，決定給予楊蕾開除黨籍處分；由河南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。