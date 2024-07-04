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社會 社會焦點 保障人權

女駕駛24秒被檢舉2次違規　1原因獲撤銷1張罰單

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛阿鳳（化名）去年2月間開車行經台中市中清路二段，卻在24秒之內被人檢舉2次「直行車占用最內側轉彎專用車道」，因而收到2張各罰鍰600元的罰單，她不滿提出行政訴訟。台中高等行政法院法官審理之後，認為阿鳳的違規行為時間相隔在1分鐘以內，也沒有行駛經過1個路口以上，連續舉發裁罰有違比例原則，最終裁定撤銷1張罰單。

▲▼開車,方向盤,車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲阿鳳在24秒內被人檢舉2次。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳去年2月25日中午12點多開車行經中清路二段與黎民路三段路口、中清路二段與經貿八路路口，因為違規行為被人檢舉2次；台中市警方審視檢舉人提出的行車記錄器影像資料之後，認定阿鳳有「直行車占用最內側轉彎專用車道」的違規事實，因此裁處她罰鍰600元，並記違規點數1點，共2次。

但阿鳳主張，2張罰單的違規時間都是中午12點31分，既然第1張罰單已經處罰了，就不能再開第2張罰單裁罰，原處分明顯有誤。

台中市交通事件裁決處則認為，阿鳳違規事實明確，自應受罰，況且阿鳳駕駛的車輛前後2次違規期間，已行駛經過中清路二段與黎明路三段路口，自然可以分別舉發、裁罰。

台中高等行政法院法官檢視證據影片之後表示，阿鳳駕駛的車輛在當日中午12點31分19秒至23秒時，沿著左轉專用車道，未左轉而直行通過中清路二段與黎民路三段路口，接著又在12點31分33秒至43秒時，沿著左轉專用車道，未左轉而直行通過中清路二段與經貿八路路口，確實違反道交處罰條例第48條第1向第7款之「直行車占用最內側轉彎專用車道」。

然而，法官指出，阿鳳2次違規行為的時間相隔僅1分鐘以內（實為24秒），從附上的Google地圖中也可以發現，她在上述行駛時間內，並未行駛經過1個路口以上；本案中，舉發機關自應依道交處罰條例第7條之1第3項規定進行1次舉發，但不得連續連續舉發，否則屬於裁罰過當，有違比例原則，最終裁定撤銷1張罰單，全案仍可上訴。

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