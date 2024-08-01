來台旅客消費力「韓國人每天花7千居冠」　景點最愛夜市、101

▲去年來台旅客消費調查，韓國旅客平均每人每日消費212.14美元最高。圖為首爾景福宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡亞樺／台北報導

去年疫情解封，旅遊潮爆發，觀光署最新調查，2023年來台旅客觀光支出86.61億美元，平均每人每日消費180.67美元，較疫情前2019年減少7.78%，主要是購物費減幅逾3成，以韓國旅客212.14美元（約新台幣6954元）居冠，較疫前減少7.78%，主要以購物費下滑32.06%最多。

觀光署今（1日）公布2023年來台旅客消費及動向調查，來台旅客平均停留夜數為7.39夜，較2019年增加1.19夜，去年來台旅客以新南向18國占3成7為最多，其次為港澳占1成8、日本占1成4，來台旅客觀光支出86.61億美元。

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調查報告指出，平均每人每日消費180.67美元，較疫情前2019年減少7.78%，主要因購物費下滑16.59美元（減少32.06%）最多，其中購物花費最高前3名，為韓國旅客平均每人每日44.96美元、大陸37.20美元、香港及澳門36.17美元。

觀光署表示，主因是機票價格等調漲，旅客出國停留天數都會增加，且疫情趨緩後，來台旅客受社群及口碑影響，選擇具彈性自由行為大宗，造訪北部經典行程、重體驗、省購物，日均消費減少，但在台停留時間變長，消費力恢復疫前6成。

觀光署說，日本市場受到日幣貶值、海外目的地物價上漲、航班未完全恢復等因素影響，去年日本出國人次僅為疫前4成8，平均每人每日消費額197.62美元，也較疫情前減少13.86%。

調查報告分析，全體旅客購物首選仍為台灣名特產，但日客偏好茶葉，韓客、歐美客偏好紀念品或手工藝品類，新南向、陸港澳旅客偏好服飾或相關配件；各市場旅客偏好有所不同。

去年遊覽景點前4名，依序為夜市、台北101、西門町、九份，以美食或特色小及風光景色為吸引觀光客的最主要原因，且逐年增加其重要性；在台期間活動前3名為購物、逛夜市、參觀古蹟；最喜歡景點則為日月潭、平溪、九份。