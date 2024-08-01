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5所國立大學新校長上任　教長揭高教挑戰：4年須培育20萬科技人才

▲▼教育部今天舉行宜蘭大學等5所大學的新舊任校長交接典禮。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部今天舉行5所大學的新舊任校長交接典禮。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（1日）舉行國立大學卸、新任校長聯合交接典禮。教育部長鄭英耀勉勵新任與續任大學校長，面對國際化與全球化浪潮，各大學將迎來挑戰，包括如何孕育前瞻科技趨勢所需要人才，推展創新數位AI教育應用人才，而台灣到2028年大約需要20萬名科技人才，希望大學努力推動科技與數位人才培育，打造台灣成為世界科技領先地位。

教育部今天上午在教育部舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，新任校長包括國立宜蘭大學校長陳威戎、國立聯合大學校長侯帝光、國立台南藝術大學校長邱上嘉、國立中山大學校長李志鵬，以及國立高雄大學校長陳啓仁等5位。

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教育部長鄭英耀今天主持典禮，他在致詞時表示，現在培育高教人才培育是一項挑戰，很敬佩有5位新校長與3位續任校長勇於承擔責任，令人敬佩。

不過，鄭英耀隨後指出，未來各大學都將迎接高教挑戰，像是如何孕育前瞻科技趨勢所需要人才，推展創新數位AI教育應用人才。根據國發會推估，2028年科技人力預估，半導體科技產業與資訊產業、資安產業約需要20萬人才，顯示產業人才需求非常大，大學要從課程設計、院系所設立、產學合作、科學研究等方面，全方位進行科技與數位人才培育，引領數位科技創新發展，打造台灣成為世界科技領先地位。

「人文社會科學人才不可偏廢。」鄭英耀認為，科技需要人文博雅的底韻，否則對人才帶來傷害超乎大家想像，真正能夠追求和平與人權，都是來自人文關懷與人存在價值的肯定。

面對新世代人才培育，鄭英耀也拜託校長，要強化職涯探索與發展課程，並讓高中職生更清楚知道，各大學系所需要什麼樣的人才，以及如何在大學系所找到未來對生命更大想像。也期勉校長除了學術研究與技能學習，如何讓學生更豐富實作經驗，在雙語政策與雙語教學上，讓知識延伸促進產業發展，並與國際接軌。

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