枋山「2甲4分魚塭地+透天厝」　屏東執行分署8／6罕見拍賣

▲枋山臨台一線2甲4分魚塭 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於8月6日辦理「123拍賣會」，當天最吸睛的物件是枋山鄉16筆魚塭地共2甲4分，臨省道台1線，交通便利車輛好進出，上面有一棟二層樓未辦保存登記的透天厝也一併拍賣，目前一拍底價是5423萬元。

這件不動產為義務人單獨所有，土地總面積7273坪，登記使用分區為農牧用地，養殖池是室外池，平均一坪地約7000元，適合對大面積魚塭有需求的民眾進場。義務人是因為滯欠所得稅被國稅局移送執行，預計順利拍定後所欠稅捐債務將能全部獲償，並使義務人所欠上億元銀行債務部分受償。

這次法拍會動產另有納智捷白色中古車一輛，出廠6年，排氣量1556c.c.，有興趣的民眾於8月6日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣的不動產另有座落萬丹、恆春與來義的土地及建物，分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在8月5日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於8月6日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。