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不捨林郁婷遭疑性別　卓冠廷曝「兩人小故事」：霸凌不是奧運精神

▲▼卓冠廷貼出過去林郁婷擔任他一日拳擊師傅的合照。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

▲卓冠廷貼出過去林郁婷擔任他一日拳擊師傅的合照。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者郭運興／台北報導

2024巴黎奧運如火如荼進行中，而台灣拳擊女將林郁婷卻因性別議題，遭知名小說家JK羅琳質疑參賽資格。對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（1日）表示，許多人質疑林郁婷的性別，但這些種質疑根本不是事實。他貼出「兩人合照」強調，林郁婷當過自己的一日拳擊師傅，也認識了林郁婷跟她的媽媽，她早已是台灣之光，台灣人要成為林郁婷的後盾，霸凌絕不是奧運精神，林郁婷加油！

「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K.Rowling）日前在社群平台質疑林郁婷性別，還寫下「何時才能結束這種瘋狂？要等到有女拳擊手受到重傷？還是要等女拳擊手被打死？」

卓冠廷於Threads表示，台灣拳擊國手林郁婷，僅因外表氣質，和過去一次充滿爭議的檢驗有數據異常，在這次奧會遭遇許多人質疑性別。

卓冠廷指出，最嚴重的，就是指標性意見領袖的作家JK羅琳，公開質疑台灣國手性別。但這些種質疑根本不是事實，唯一存在爭議的檢測更與染色體毫不相干，林郁婷出生就登記為女性，身分證字號2開頭，國際奧會更早就宣布符合所有檢測。

卓冠廷說，林郁婷的外表，因多年不懈的訓練，累積成現在精實的模樣，這是她努力的成果，每個人都欣賞她認真勤奮的精神，也為她在場上帥勁、爆發力十足的表現喝采。

卓冠廷貼出「兩人合照」透露，林郁婷是鶯歌人，也當過自己的一日拳擊師傅，這幾年他回到家鄉服務，認識了林郁婷跟她的媽媽、教練等親友，她的成績及表現，不只是鶯歌之光、新北之光，早已是台灣之光。

最後，卓冠廷強調，台灣選手是全國所有人的寶貝，台灣人要成為林郁婷的後盾！奧運是世界級好手過招的競技平台，霸凌不是奧運精神，林郁婷加油，繼續奮力揮拳！

▼ 奧運拳擊國手林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲亞運女子拳擊57公斤級金牌林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

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