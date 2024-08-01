英游泳選手「成績第一」領先卻失誤犯規　當場痛失金牌！

▲格林班克（Luke Greenbank）無法相信自己竟然因為違規遭取消資格。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國代表隊游泳選手盧克·格林班克（Luke Greenbank）在巴黎奧運男子組游泳200公尺仰式預賽中，以1分56秒的成績領先衝線，原本有望以小組第一的佳績晉級，沒想到卻因為違反規定，最終飲恨出局。而他本人在得知自己犯規後，當場情緒失控，崩潰抱頭。

根據《每日郵報》報導，26歲的格林班克在200公尺仰式預賽中以1分56秒的成績領先，超過了匈牙利熱門選手休伯特·科斯（Hubert Kos），有望成為第4組第一名並晉級，然而卻因違規當場被取消資格。

▲格林班克當場崩潰。（圖／達志影像／美聯社）



他違反了國際游泳協會1988年所制定的規則，也就是在比賽全程中選手之部分身體必須露出水面前進，除了在出發及轉身後，許可選手在水中做15公尺仰潛，而到達15公尺時，頭部必須露出水面，否則以犯規論。

格林班克得知消息後，在現場情緒失控，當場抱頭倒地。他感到非常沮喪並表示，自己狀態非常好，但卻因為這項失誤無法參加後面的比賽。這起違規事件也讓英國隊失去了1枚潛在的金牌。

格林班克曾在東京奧運獲得4x100公尺混合泳接力賽的銀牌和200公尺仰泳銅牌。