最美檢察官曬抽脂豐胸成果美照　自曝尺寸喊「我很滿意」

記者黃翊婷／綜合報導

有「最美檢察官」之稱的檢察官陳漢章（樂檢），今年3、4月間曾透露想要抽脂豐胸，昨日（7月31日）公開成果照並直言，目前胸部大小大約是C，「我很滿意。」

▲陳漢章分享抽脂豐胸成果。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）

陳漢章7月31日在臉書分享個人美照並表示，先前說想做抽脂手術，現在已經超過3個月了，於是想跟大家簡單報告一下成果，填胸部分是從腹部抽出脂肪再打回胸部，一開始會有點腫脹，隨著時間經過，脂肪會一點一點被吸收，目前胸部大小大約是C，形狀很飽滿，術後傷口也非常小。

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腹部抽脂的部分，陳漢章提到，術後3天會有痛感，引流管的照護稍微麻煩一點，還要穿3個月以上的塑身衣，這大概是抽脂最不舒服的地方，但撐過去就好了，目前的效果都很不錯，整體來說，「我很滿意」。

網友們看到陳漢章分享的照片，也紛紛留言大讚很美，「樂檢對美的堅持及努力，真的好佩服」、「恭喜樂檢，努力有美麗的回報」、「我是女生，有時候懶得愛漂亮，因為很累、很花時間和金錢，樂檢超有毅力」。