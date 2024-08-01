你是火山還是冰山？　快來測你的工作怒怒成份有多少！

▲快節奏的生活，工作帶來的忙碌和壓力常常讓人情緒失控。（圖／Unsplash）

消費中心／綜合報導

賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》上映後，受到全球影迷熱烈迴響，近期也掀起極高討論度，動畫以女主角萊莉為中心，描述她在青春節面對各種情緒帶來的腦內風暴，故事情節充滿趣味，深深觸動了現代人的共鳴，尤其在快節奏的生活中，工作帶來的忙碌和壓力常常使得情緒失控，大腦控制台不知不覺被某個情緒主導，例如焦慮、煩躁，甚至是火氣直衝腦門！想要找回屬於自己的平衡，不妨透過工作情境測驗，幫助釐清內心的怒氣指數，找到適合自己的方式來降火。

「唉～又是Blue Monday，昨晚又追劇到半夜，早上差點爬不起來。好不容易穿越擁擠的上班人潮，走進工作區後，通常迎接你的會是…」，職場工作狀況多，有時一個不順心，情緒幾乎瀕臨崩潰狀態，而現在狀況來了，當發生以下情境，例如遲到30秒被扣錢、被同事問了不經大腦的問題，或是為了完成主管交辦，大熱天在冷氣房進進出出，整個人都快中暑了，此時你的下一步會做出什麼選擇？只要完成實火題、虛火題、上火特徵題共三大題測驗，根據回答積分對應測驗結果，就能知道你的職場怒怒成份有多少！

根據最後積分結果，快來看看你在工作中是凡事都能冷靜的冰山，還是隨時都會不小心引爆的火山。

積分0～2 【叫我鎮定俠型】

無論面對多大的壓力和挑戰，你總是能夠保持冷靜，並找到最佳的解決方案，儘管已經歷大風大浪，什麼妖魔鬼怪都嚇不倒你，仍要小心體內淤積火氣，久了變成內傷。雖然工作繁忙，但也不用擔心沒時間調節體質，這時就讓京都念慈菴-草本積熱清來幫你，內含七種草本成分，能夠有效降火、生津、清涼解渴，在職場上繼續保持冷靜清新。

積分3～4 【忍一時風平浪靜型】

當職場壓力來襲時，還能夠控制怒火和私人情緒，展現理智和耐心輕鬆解決工作矛盾，以避免衝突，大家口中的「一忍大師」就是你。儘管已經練就了一身禪定之術，可以扛起任何困難，但適時釋放壓力也很重要，你的忍術錦囊還需要一招來應對，就是放入京都念慈菴-草本積熱清，成分溫和，不易對身體造成負擔，隨時隨地清熱解渴，保持最佳狀態。

積分5～6 【火山大爆發型】

「超級火山」的你，工作壓力一旦累積到一定程度，就會立即爆發，同事們也總能感受到你的直言不諱和真性情。在這種情況下，不妨試著放鬆一下，先來包京都念慈菴-草本積熱清，特有名貴石斛滋陰降「虛火」，針對炎炎夏日的多種上火生理現象皆有助益，草本配料搭配檸檬清香，輕鬆解渴、消暑，立刻心平氣和。

▲「退火茶」草本積熱清採用獨特草本配方、沒有咖啡因，清涼解膩，熱氣、火氣通通out！（圖／資料照）

不管你是哪一型，都很適合清涼解膩、無咖啡因的草本積熱清，讓熱氣、火氣通通退散，這款涼茶主要嚴選七種草本研製，採用名貴石斛，並添加石斛、決明子、陳皮、羅漢果等獨特配方，除了調整體質，還能保持好神色養顏美容，尤其冷飲沖泡，風味更佳，在炎炎夏日享用最沁心涼，是現在最熱門的「退火茶」爆款推薦，受到廣泛好評。除了官網和各大網路購物中心，實體通路包括康是美、佑全保健藥妝、信東連鎖藥妝都買得到，在必要時刻，方便喝上一杯消除身上的煩躁。