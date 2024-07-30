美選手奧運痛失至親！強忍悲痛打贏對手　塞納河上撒花悼念

▲美國水球隊選手斯蒂芬斯（左）的小姑露露（右）在巴黎奧運期間意外去世。（組圖／翻攝自X、IG）

記者葉睿涵／編譯

美國水球隊教練克里科里安（Adam Krikorian）證實，3屆奧運會金牌得主斯蒂芬斯（Maggie Steffens）的小姑露露（Lulu Conner）在巴黎奧運期間意外去世，引發震驚。有傳言指出，露露的死可能與栓塞有關。

據《每日郵報》報導，美國水球隊27日在巴黎奧運會以15比6擊敗希臘隊後，教練克里科里安證實，隊內贏得了3屆奧運會金牌的球星斯蒂芬斯在比賽期間痛失至親，她丈夫康納（Bobby Conner）的妹妹露露不幸過世。

巴黎奧運在25日晚間舉行開幕式時，有人看到站在美國隊船上的斯蒂芬斯往塞納河扔花，隨後ABC解釋，斯蒂芬斯丈夫的家庭失去了一名成員，因此斯蒂芬斯正在悼念這位逝去的家人。

克里科里安表示，露露本應充滿活力地來到巴黎觀賽；她的突然驟逝讓每個人都感到震驚和悲痛，所幸斯蒂芬斯與隊友們在這個悲傷時刻仍然全力以赴，展現了強大的精神力量。目前，美方暫時還未透露露突然去世的具體情況，傳聞她因栓塞去世的消息也未獲證實。

除了露露的離世，美國隊目前還面臨另一個困境，東京奧運會MVP穆塞爾曼（Maddie Musselman）的丈夫沃普斯（Pat Woepse）正與癌症作鬥爭。沃普斯在觀看美國隊的比賽後表示，能在這個時刻為妻子和隊友加油，讓他感到無比激動和欣慰。