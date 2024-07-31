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社會 社會焦點 保障人權

創意私房負責人傳落網！　「黃子佼們」存兒少片不捨刪

涉嫌在創意私房販售偷拍影像的警察（左）日前出庭應訊。（東森新聞提供）

▲涉嫌在創意私房販售偷拍影像的警察（左）日前出庭應訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢警偵辦網路論壇「創意私房」及3個散布兒少性影像的網路群組，涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》相關刑案，最近大收網，台中地檢署檢察官陳祥薇發出400張搜索票，由各地警方針對400名性影像犯罪者進行搜索、約談，雖然過程中不幸發生2起嫌犯墜樓身亡的意外，加上凱米颱風攪局，一度打亂偵查腳步，最後仍順利在上週五執行完畢。

除了刪除資料庫，駭客組織還在創意私房的首頁寫下：「創意私房就是犯罪，不論你是站長或是會員。對兒童性虐待和性剝削零容忍。」滅站的消息傳出，網友一片叫好，但也有陰謀論指出，駭客組織成員中也有創意私房會員，刪除資料庫等於滅證，沒有影像證據，檢警就無法繼續偵辦，但其實檢方早已扣得創意私房所有影像資料，滅站行動完全不影響後續偵辦。

涉嫌偷拍的補習班老師，出庭後快步離去。（東森新聞提供）

▲涉嫌偷拍的補習班老師，出庭後快步離去。

本刊調查，創意私房負責人「老馬」在黃子佼案爆發後銷聲匿跡，專案小組今年5月偵辦期間，曾掌握創意私房幹部間的對話，他們說老馬已在中國落網，還提醒大家小心檢警找上門，警方對此相當重視，刑事警察局兩岸共打窗口還曾向中國公安部求證，甚至希望能將老馬遣返回台，但受限目前兩岸關係緊張，公安僅簡短回覆「不予證實」。

涉嫌偷拍多名女子性愛畫面的陳宗駿，遭法院重判17年。（東森新聞提供）

▲涉嫌偷拍多名女子性愛畫面的陳宗駿，遭法院重判17年。

詭異的是，老馬雖然在5月傳出遭公安逮捕的消息，但6月27日他又在創意私房發布公告，說明收費、分潤制度。發文者到底是不是真的老馬？他是已重獲自由，還是根本沒被抓？另外，被滅站的創意私房能否在短時間恢復運作？老馬是否仍有掌控權？檢警都正密切關注。

值得一提的是，檢警這次搜索約談400名嫌犯，結果人贓俱獲的比例超過一半，也就是很多人依舊保留相關的兒少性影像，並未因風聲鶴唳而刪除。檢警分析，這些人普遍存有一種「捨不得」的僥倖心理，認為這些影像取得困難，儘管媒體大幅報導、檢警強力查緝，就是捨不得銷毀。檢警這次搜索約談的對象，絕大多數是影片購買者，有些人被拘提時甚至反問：「為什麼找上我？我又沒做什麼！」可見法治觀念薄弱。

創意私房負責人「老馬」傳出在中國落網，但無法獲得證實。（讀者提供）

▲創意私房負責人「老馬」傳出在中國落網，但無法獲得證實。

專案小組成員指出，他們大動作偵辦，就是想打破這個變態的供需產業鏈，因為「沒有買就沒有賣，沒有需求就沒有偷拍。」專案小組表示，根據過往經驗，這些買家之後極可能開始偷拍，甚至變成賣家販售不法性影像，必須嚴肅看待。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


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