全國虛擬三項運動錦標賽桃園開賽　隨時隨地可參加

▲桃園市議長、虛擬運動委員會主委邱奕勝親自示範跑步項目。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國首屆虛擬運動賽事首場即將在桃園舉辦，主辦單位30日於平鎮區國民運動中心舉行記者會。桃園市議會議長暨虛擬運動委員會主委邱奕勝表示，虛擬運動利用網路科技進行體育競技，是未來的趨勢，參賽者不受時空限制，連接網路即可在室內同步與多位選手競技，期盼今年9月決賽，讓世界看到臺灣的科技實力與運動活力。

▲副市長蘇俊賓親自示範划船項目。（圖／市府提供）

邱奕勝議長也在現場親自示範跑步項目，帶領民眾透過競賽軟體WhiizU搶先感受桃園石門水庫之美。出席記者會的桃園市副市長蘇俊賓指出，桃園是科技及運動大城，而虛擬運動是新興的體育發展趨勢，可透過手機設備連線的方式進行各項運動，打破時間、空間、氣候等限制，讓大家可以隨時隨地運動，並從軟體中看到自己的運動成績，進而提升運動的頻率和樂趣。

蘇俊賓並親自示範划船項目表示；對喜歡運動的朋友來說，常態性的練習最怕遇到天候的問題，虛擬運動可以不受天候影響，隨時可以運動。鼓勵大家線上報名、線上參賽，隨時可以看到自己的成績，隨時提醒自己不要間斷練習，同時期盼能持續優化虛擬運動服務，相信透過AI及數位科技的結合，可讓技術能更成熟、功能更多元，吸引更多人一起加入虛擬運動的行列。

市府體育局表示，「2024全國虛擬三項運動錦標賽」是桃園首屆虛擬運動賽事，由市府與中華民國虛擬運動總會首度合作辦理，本次賽事共有自行車3000公尺、跑步機1500公尺、划船機500公尺等三個競賽項目，7月26日至8月25日期間，市民朋友可選擇在家裡、學校、本市6家國民運動中心（桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹國民運動中心、楊梅體育園區）或桃園部分world gym門市（中壢中原店、中壢中山店、內壢店、平鎮店、楊梅店、大有店、復興店、國強店、大園店、南崁店、台茂店），以手機登入whiizu APP賽事競賽專區並連結運動器材，參與虛擬跑步和虛擬自行車二項競賽，爭取9月7日參加決賽的資格。





預賽期間還有抽獎活動，獎項總價值高達10萬元，包括BH RE3智能飛輪車、Apple Watch Series 9、任天堂switch等多個好禮，完賽次數越多，中獎機率越高。更多活動訊息，請至「全國虛擬三項運動錦標賽」活動官網（https://qer.tw/virtualtriathlon）查詢。



包括：副市長蘇俊賓、桃園市議會議長暨桃園市體育總會虛擬運動委員會主任委員邱奕勝、市議員舒翠玲、陳韋曄、錢龍、市府體育局長許彥輝、平鎮區長蕭巧如、中華民國虛擬運動總會理事長張煥禎夫人饒瑞瑛、中華民國虛擬運動總會秘書長陳鴻雁等均一同出席與會。