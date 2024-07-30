台中女婚後拒行房！逼丈夫要愛愛「先付500元」　法官判離婚

▲妻子拒絕跟丈夫行房，要求恩愛前先支付500元。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）



記者柯振中／綜合報導

台中一名男子阿德（化名）與妻子小琪（化名）結婚多年，怎料小琪不但規定每月僅能行房1次，更是罵阿德「太胖」、「性無能」，若想發生性行為，還要支付500元，氣得阿德訴請離婚。台中地院審理後判准離婚，高院則駁回小琪的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德與小琪2014年結婚，2人婚後育有2名子女。不過，婚姻生活並沒向想像中美滿，小琪自2017年7月開始，無故不跟阿德同房，甚至規定「每月僅能行房1次」。

時隔2年以後，小琪更是完全拒絕行房，更是大罵阿德「太胖」、「性無能」，就算阿德想要溝通，還赤完全置之不理。阿德對此心灰意冷，決定提出離婚訴訟，小琪才懸崖勒馬，決定改善夫妻關係。

▲妻子要求丈夫想要行房，就必須支付500元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



怎料阿德將房子登記在小琪名下以後，小琪又固態復萌，甚至變本加厲，要求對話、行房都要支付500元。

阿德實在無法忍受這樣的生活，2022年決定再次提出離婚訴訟，且提起時他已與小琪2年沒講話，平時只能透過通訊軟體、手機簡訊功能來聯繫。

對此，小琪則表示，因為工作壓力大，加上性格較為保守，因此無法滿足丈夫高頻率的請求，每個月只有辦法配合一次。而丈夫也因為不被滿足，時常要求她搬走，但這間房子的房貸由她承擔了大部分，卻是登記在丈夫名下，丈夫更是企圖以離婚、將她趕走的方式，來獨佔這間房子。

小琪主張，因此丈夫對於婚姻破綻，是可歸責的一方，難認她可歸責，且她仍有維持婚姻的意願，請求裁判離婚無理由。

不過，台中地院審理後認為，阿德、小琪因為性生活不協調，發生多次爭執，甚至演變成肢體衝突，阿德訴請離婚時，夫妻倆更是多年沒對話，認定夫妻互動冷漠、感情疏離，情分蕩然無存，因此判准離婚。小琪提起上訴後，被台中高分院駁回，全案仍可上訴。