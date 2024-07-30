　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外移入登革熱、屈公病雙創5年新高！颱風後慎防「本土疫情」竄起

▲▼疾管署署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

蚊媒傳染病拉警報！疾病管制署今（30）日公布最新監測，今年境外移入登革熱累積155例、境外移入屈公病累積6例，雙雙創下5年同期新高。且上周才因凱米颱風中南部不少地區傳出淹水災情，疾病管制署署長莊人祥指出，目前國內暫無本土疫情，但是要慎防境外移入，如果颱風期間有未遭偵測的境外移入，本土疫情的機率就會大增，避免星星之火點起燎原，疾管署會協助地方加強偵測。

疾病管制署今（30）日表示，國內上周（7/23-7/29）無新增登革熱本土病例，但新增12例境外移入病例，感染國家為印尼5例、越南3例、菲律賓2例、印度及馬爾地夫各1例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，今年登革熱已經累計155例境外移入病例，高於2020年至2023年同期，感染國家以東南亞國家為主，其中以印尼77例、馬來西亞20例、馬爾地夫13例及泰國13例為多。

同樣由病媒蚊傳播的屈公病，國內上周（7/23-7/29）新增1例境外移入，感染國家為菲律賓，今年累計6例境外移入，均為外國籍個案，感染國家分別菲律賓3例、印尼、印度、馬來西亞各1例，高於近5年同期病例數。

▲▼登革熱與屈公病差異。（圖／疾管署提供）

▲登革熱與屈公病差異。（圖／疾管署提供）

莊人祥表示，回顧過去，如果登革熱在颱風侵襲前已經有本土病例，颱風後2周後疫情會大幅增加，包含2015年蘇迪樂颱風、去年的卡努颱風都有類似的趨勢，疫情也無法馬上降下來。

今年登革熱從6月初以來就沒有本土病例，但是後續要注意的是，因為境外移入的登革熱多，如果這段期間沒有被偵測到，一周後病媒蚊的密度就會大增，造成本土疫情機率增加；颱風後兩周是登革熱等疫情的最關鍵時期。

至於比較少見的屈公病，疾管署副署長羅一鈞提醒，國內也曾在2019年於新北市中和爆發首起本土屈公病群聚事件，當年有20例的確定病例。

▲▼本土登革熱與颱風趨勢關聯。（圖／疾管署提供）

▲▼本土登革熱與颱風趨勢關聯。（圖／疾管署提供）

▲▼本土登革熱與颱風趨勢關聯。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水清除以避免病媒蚊孳生。此外，國際間登革熱疫情流行，國內境外移入病例較近幾年高，尤以東南亞國家為多，故暑假期間民眾如前往登革熱流行國家時應留意防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少被蚊子叮咬的機會。

而回國後如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等登革熱疑似症狀時，應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
明午後豪大雨灌2地　1圖看高溫趨勢「最熱時間曝」
幕後／賴清德深夜守電視看奧運！　白天開會空檔大聊心疼楊勇緯
麟洋配奧運預賽3連勝！王齊麟自責綁手綁腳
台中醉警脫到剩內褲坐路邊　分局怒重懲拔官
劉嘉玲爬山PO文洩行蹤！　網揪亮點「是在台灣」
「飛靶神槍手」楊昆弼121分名列第12名　無緣巴黎奧運射擊決
快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！教練親曝現場狀況
林郁婷奧運資格遭質疑　國際奧會發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9天狂掉粉！紀卜心IG粉絲數「1天V形反轉」創新高　重回百萬大關

台鐵和平=崇德8／3搶通單線　一圖看客運接駁

7500名弱勢兒少難發展興趣！暑假只能「放空」　籃海計畫陪伴追夢

境外移入登革熱、屈公病雙創5年新高！颱風後慎防「本土疫情」竄起

廟口野台巴黎重現！文化奧運台灣館開幕3天破萬人次　演出洋蔥齊發

快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝

強震受損！台11線牛山段施工　7／30至8／12單線雙向通行

蘇花和仁至崇德7／30下午5時搶通　行車資訊一次看

快訊／桃園龍潭大停電2631戶受影響...兇手是鳥　已全數修復

明午後豪大雨灌2地　1圖看高溫趨勢「最熱時間曝」

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

9天狂掉粉！紀卜心IG粉絲數「1天V形反轉」創新高　重回百萬大關

台鐵和平=崇德8／3搶通單線　一圖看客運接駁

7500名弱勢兒少難發展興趣！暑假只能「放空」　籃海計畫陪伴追夢

境外移入登革熱、屈公病雙創5年新高！颱風後慎防「本土疫情」竄起

廟口野台巴黎重現！文化奧運台灣館開幕3天破萬人次　演出洋蔥齊發

快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝

強震受損！台11線牛山段施工　7／30至8／12單線雙向通行

蘇花和仁至崇德7／30下午5時搶通　行車資訊一次看

快訊／桃園龍潭大停電2631戶受影響...兇手是鳥　已全數修復

明午後豪大雨灌2地　1圖看高溫趨勢「最熱時間曝」

9天狂掉粉！紀卜心IG粉絲數「1天V形反轉」創新高　重回百萬大關

劉宛渝飛靶首日資格賽暫居第11　43歲5屆元老林怡君名列第28

台鐵和平=崇德8／3搶通單線　一圖看客運接駁

蠟筆小新聯名「蜜桃方度乳酪蛋糕」　綿密口感＋酸甜內餡只要銅板價

點無糖「糖分卻爆表」！營養師揭手搖飲陷阱：喝下肚都是油

宜蘭半世紀老店「味芳海鮮園」8／15熄燈！老闆不捨曝原因

外資單日賣超236億元！買賣超冠軍都是ETF　「巨嬰」被狠砍上榜

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！腸道被咬破腹痛求救　洞口挖出檸檬

幕後／賴清德深夜守電視看奧運！　白天開會空檔大聊心疼楊勇緯

李千娜產後4個月「恢復神級身材」！　鬆口想和黃尚禾再拼第二胎

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

台北超商寶可夢機台大撤場

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

可能還有颱風！　最新預測曝

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

要價2390旅行箱「一摔就裂」！標檢局抽驗不合格　要求全面下架

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

快訊／對流旺盛！12縣市大雨特報　下到晚上

江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　獨守宜蘭空閨　

越式洗髮有「新服務」！　妹子一看照片快哭了：好險有張開眼睛

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭

快訊／雨區擴大！雙北15縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

凱米災區恐爆3疫情！疾管署示警未來2周關鍵期

凱米災區恐爆3疫情！疾管署示警未來2周關鍵期

凱米颱風來襲，帶來大量降雨導致多處積水或淹水，又以中南部災情最為嚴重。衛生福利部今（30）日召開記者會說明災後防疫，特別提醒要注意鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等傳染病發生，今早已經發布致醫界通函，呼籲醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

豪雨致災　疾管署提「3步驟」避免感染傳染病

豪雨致災　疾管署提「3步驟」避免感染傳染病

男確診登革熱　醫未落實TOCC遭罰1萬

男確診登革熱　醫未落實TOCC遭罰1萬

台南新增1例登革熱境外移入病例

台南新增1例登革熱境外移入病例

關鍵字：

登革熱境外移入防蚊措施疾病管制署

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

台北超商寶可夢機台大撤場

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面