境外移入登革熱、屈公病雙創5年新高！颱風後慎防「本土疫情」竄起

▲疾管署署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

蚊媒傳染病拉警報！疾病管制署今（30）日公布最新監測，今年境外移入登革熱累積155例、境外移入屈公病累積6例，雙雙創下5年同期新高。且上周才因凱米颱風中南部不少地區傳出淹水災情，疾病管制署署長莊人祥指出，目前國內暫無本土疫情，但是要慎防境外移入，如果颱風期間有未遭偵測的境外移入，本土疫情的機率就會大增，避免星星之火點起燎原，疾管署會協助地方加強偵測。

疾病管制署今（30）日表示，國內上周（7/23-7/29）無新增登革熱本土病例，但新增12例境外移入病例，感染國家為印尼5例、越南3例、菲律賓2例、印度及馬爾地夫各1例。

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值得注意的是，今年登革熱已經累計155例境外移入病例，高於2020年至2023年同期，感染國家以東南亞國家為主，其中以印尼77例、馬來西亞20例、馬爾地夫13例及泰國13例為多。

同樣由病媒蚊傳播的屈公病，國內上周（7/23-7/29）新增1例境外移入，感染國家為菲律賓，今年累計6例境外移入，均為外國籍個案，感染國家分別菲律賓3例、印尼、印度、馬來西亞各1例，高於近5年同期病例數。

▲登革熱與屈公病差異。（圖／疾管署提供）

莊人祥表示，回顧過去，如果登革熱在颱風侵襲前已經有本土病例，颱風後2周後疫情會大幅增加，包含2015年蘇迪樂颱風、去年的卡努颱風都有類似的趨勢，疫情也無法馬上降下來。

今年登革熱從6月初以來就沒有本土病例，但是後續要注意的是，因為境外移入的登革熱多，如果這段期間沒有被偵測到，一周後病媒蚊的密度就會大增，造成本土疫情機率增加；颱風後兩周是登革熱等疫情的最關鍵時期。

至於比較少見的屈公病，疾管署副署長羅一鈞提醒，國內也曾在2019年於新北市中和爆發首起本土屈公病群聚事件，當年有20例的確定病例。

▲▼本土登革熱與颱風趨勢關聯。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水清除以避免病媒蚊孳生。此外，國際間登革熱疫情流行，國內境外移入病例較近幾年高，尤以東南亞國家為多，故暑假期間民眾如前往登革熱流行國家時應留意防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少被蚊子叮咬的機會。

而回國後如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等登革熱疑似症狀時，應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。