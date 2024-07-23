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高雄男確診登革熱「就醫告知旅遊史」醫未落實TOCC　遭罰款1萬

▲▼工地孳生登革熱病媒蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國內登革熱進入流行季節。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局今(23日)公布2例登革熱境外移入確診個案，其中一名男子有東南亞旅遊史，回國後出現發燒頭痛、關節痠痛等症狀，就醫時主動告知旅遊史，不過診所醫師卻沒有落實TOCC問診，也沒有進行登革熱快篩。男子因症狀未緩解，隔日再到另一家診所就醫，這才篩出登革熱陽性。由於第一次看診醫師未盡職問診，導致個案暴露社區風險4天，衛生局今日依法對該名醫師開罰1萬元。

東南亞登革熱疫情持續嚴峻，境外移入風險高，截至22日止，全國境外移入已達141例，較去年同期增加68%。高雄市7月17日及7月19日各新增1例登革熱境外移入確診個案，至今累計14例。

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▲▼登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲境外移入個案較去年同期增加68%。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，19日境外移入確診個案為20多歲印尼籍女性移工，7月17日自印尼入境， 7月18日於醫院體檢，檢驗登革熱NS1快篩陽性，無任何不適症狀，7月19日實驗室PCR檢驗結果陽性(登革熱第三型)。

另名個案為40多歲本國籍男子，7月17日確診，經疫調，7月6日至13日有新加坡、馬爾地夫旅遊史，返國後7月15日陸續出現倦怠、發燒、頭痛、肌肉關節酸痛、鼻塞痰多、食慾不振等症狀，7月16日至診所就醫，就診時個案雖時有「主動」告知醫師「新加坡及馬爾地夫旅遊史」，不過診所醫師未於病歷登載TOCC（錄旅遊史Travel history、職業別Occupation、接觸史Contact history及是否群聚Cluster等資訊）問診結果，也未進行登革熱NS1快篩。

▲▼登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲東南亞為登革熱高風險區。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局進一步說明，個案於7月17日因症狀未緩解，前往其他診所就醫，才由看診醫師快篩，經檢驗NS1快篩陽性，同日實驗室PCR檢驗結果陽性(登革熱第二型)，社區暴露風險共計4天。

衛生局表示，個案延遲通報，以致長時間停留於社區住家，增加疫情擴散風險，衛生局將依傳染病防治法第36條，對第一次看診醫師裁處1萬元罰款，並輔導院所加強通報。

▲▼登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局鼓勵基層診所、個案自主通報，完成通報可領獎金。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局為鼓勵高雄市基層診所通報登革熱境外移入個案，針對自登革熱流行地區入境兩週內，且出現疑似症狀2天內的就醫民眾，完成登革熱通報醫師，每案獎勵250元(假日通報獎勵500元)。2024年截至目前，基層診所通報疑似境外移入個案1279人，衛生局發出約36萬元的獎勵。

衛生局提醒，前往東南亞或登革熱高風險流行區的民眾，返國後14天內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市552家登革熱整合式醫療合約院所就醫，或是主動通報衛生所且完成採檢及疫調，可獲500元禮券，若經確診另頒給通報獎金新台幣2500元。

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