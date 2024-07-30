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大陸 大陸焦點 特派現場

中國體操男團決賽錯失金牌　肖若騰落淚：最後一戰「無法接受」

▲蘇煒德。（圖／新華社）

▲蘇煒德。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國男子體操隊30日凌晨在巴黎奧運體操項目男子團體決賽中，最終以259.062的團體總分獲得銀牌，以0.532分之差輸給冠軍日本隊。其中體操老將肖若騰在賽後坦言，這是自己最後一場奧運，面對這個結果無法接受。

據《長江日報》報導，中國男子體操隊由鄒敬園、劉洋、肖若騰、張博恆、蘇煒德組成。中國隊以259.062的團體總分獲得銀牌，日本隊以259.594分獲得金牌，美國隊以257.793分獲得銅牌。

▲▼中國男子體操奪銀。（圖／新華社）

▲▼中國體操選手肖若騰。（圖／新華社）

▲▼中國男子體操奪銀。（圖／新華社）

中國隊在決賽中最後的單槓環節前，擁有3.2分的優勢，最後一項由替補小將蘇煒德出賽，他兩次掉槓扣兩分，最後只拿到11.600分，中國隊遺憾無緣金牌。

老將肖若騰接受採訪時表示，「我們大家都是，誰不失誤，誰有一個更好的表現，我們都可能獲得這枚金牌，我們還是有實力的，我也不知道遺憾不遺憾，我現在一想有點想笑，就是很怪，人生總是這個樣子，這是我最後一屆奧運會，哎呀我付出這麼多的努力，哎呀又是跟金牌失之交臂什麼的，但我覺得沒有什麼意思，生活總是這樣的，是要坦然接受嗎？」

▲。（圖／新華社）

▲張博恆。（圖／新華社）

體操選手鄒敬園、劉洋、肖若騰三人在賽後哭成一團，隊長張博恆則安慰大家。張博恆在受訪時表示，「人生總有遺憾，但這是成長的階梯。」根據巴黎奧運會的賽程，之後會陸續進行多項男子體操的個人項目決賽，中國男子體操隊將繼續參賽。

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