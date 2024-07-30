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大陸 大陸焦點 特派現場

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

▲貴州中和鎮展開「村馬」活動。（圖／翻攝自新華社）

▲貴州水族展開「村馬」活動。（圖／翻攝自新華社）

記者陳香菱／綜合報導

先前的村超、村BA爆紅後，又出現了正在熱烈進行的「村馬」賽事。中國貴州三都的水族部落舉辦了為期一個月的賽馬活動，對水族來說，賽馬是耐力、速度與力量的共同體現。現場民眾也熱情表示，「水族從小就是看賽馬長大的！」

根據新華社報導，貴州三都縣中和鎮展開「村馬」活動，7月27日到9月14日於每周六舉行，中和鎮有21個村，近300匹駿馬和100多名騎手參賽。比賽分為大馬、中馬、小馬三類進行，通過村級選拔賽，鎮級預賽、半決賽和決賽的層層選拔，最終決出「馬王」。

三都縣中和鎮紅星村委會主任潘必巧指出，「我們通過舉辦賽馬活動，弘揚和傳承水族優秀傳統文化，推動農文旅深度融合，促進民族團結進步。」

水族參賽民眾表示，「我非常喜歡賽馬，因為這是我們的傳統，水族人民從小就是看賽馬長大的！」即使當天下著大雨，也抵擋不了他們的熱情。現場觀眾也指出，當天的賽事非常刺激，有一匹馬最晚出發，最後卻得到第一名，「看了就比較激動」。

▲貴州中和鎮展開「村馬」活動。（圖／翻攝自新華社）

▲貴州中和鎮展開「村馬」活動。（圖／翻攝自新華社）

比賽空檔還進行了水族民族文化表演、水族古歌和聲等特色展示，為遊客們呈現了一場文化盛宴，活動現場也吸引許多當地各類特色美食攤販前來擺攤，增加遊客的觀光收入。據統計，活動期間吸引了超過8萬名遊客。

貴州不光有村馬，之前還有村超、村BA的活動，吸引不少人參加。「和美鄉村足球聯賽」被當地人稱作「村超」，參賽者以村民為主，所有入場的代表隊村民們都身著民族服飾、肩挑土特產，演奏蘆笙和舞蹈表演，與同村的足球運動員一起入場，是具有鄉村特色的活動。

至於「村BA」其實被稱為「美麗鄉村籃球聯賽」，是貴州台盤村於每年農曆6月6日吃新節所舉行的籃球賽，最長的賽程可達十多天，每到比賽日，當地會有數十個隊伍打球到天亮，因此也有了「天亮文化」的稱號，而村BA也在2023年6月升格為由農業農村部、國家體育總局聯合主辦的全國性賽事。

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