嘉義縣災區義診前進六腳鄉　積極協助居民災後復原

▲▼ 嘉義縣衛生局前往六腳鄉舉辦義診 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府積極展開災後復原，嘉義縣衛生局前往六腳鄉舉辦義診，發放消毒用漂白水，嘉義縣長翁章梁偕六腳鄉長黃鉦凱及縣議員姜梅紅前往探視民眾，翁章梁表示，颱風過後的這幾天要盡快復原環境，盼眾人一同努力，恢復原本的生活。

衛生局指出，近日部分地區出現積淹水狀況，為避免民眾長期泡水而出現皮膚病等健康問題，透過專業團隊提供義診，進行初步檢查並配發外用藥膏，也在現場進行血壓等慢性病簡易量測，提供六腳鄉民眾及時的醫療服務。

翁章梁說，凱米颱風造成各地路樹倒塌、溪水暴漲，仍有部分地區淹水，已緊急調動抽水機應變，也已退水，接下來將積極完成災後復原。

翁章梁也說，除了環境衛生要注意，也提醒各鄉鎮市公所全力處理歪斜傾倒路樹，這些路樹不僅影響市容，若未妥善處理，也可能在未來的大雨再次傾倒，應盡快處理。

衛生局說明，颱風過後需要清除家中積水容器，提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，防止病媒蚊孳生。也可使用稀釋後漂白水擦拭環境，建議稀釋比例為1:100，即10cc漂白水倒入1000cc清水。

提醒民眾注意飲食衛生，泡過水或解凍過久的食物請勿食用，水和食物要「煮沸煮熟」，守護家園也要守護身體健康。