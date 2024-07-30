響應世界肝炎日　嘉醫創新建構社區藥局篩檢網絡

▲ 嘉醫創新建構社區藥局篩檢網絡獲獎，陳詩典副院長代表出席領獎。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應世界肝炎日，嘉義醫院致力配合C肝根除政策，積極篩檢C肝病患，包括：糖尿病及慢性腎臟病共同照護網病患、長照機構住民、慢性病精神科住院病患、注射藥癮者(PWID)、更於嘉義縣新港衛生所成立外展門診，啟動多元結盟合作策略，由專案個管師建立Ｃ肝患者資料庫列管追蹤及治療，更召集美沙冬藥癮個管師協助年度Ｃ肝病毒檢驗並給予再感染者加強衛教及再治療。創新社區多元整合式篩檢，推動行動醫療綿密網絡，建立完整社區肝病防治照護體系，協助國人離開肝炎、肝硬化、肝癌三部曲的命運，達成2025年消除C肝的重要使命。





▲ 嘉醫游院長莊仁賓帶隊擴大社區篩檢服務。（圖／嘉義醫院提供）

陳詩典副院長表示，今年度創新與嘉義市衛生局共同合作擴大社區篩檢服務，深獲嘉義市藥師公會林岫加理事長大力支持，主動邀約社區藥局加入，配合國健署提供45歲至79歲民眾終身一次BC肝篩檢服務，安排於嘉義醫院快速就診和快速篩檢抽血，找出尚未接受C肝篩檢的社區民眾，使篩檢及治療人數達最大化，突破「篩檢難題」「治療阻礙」兩大障礙，有效找出「不知道自己有C型肝炎」的民眾。嘉義醫院更配合衛生局辦理多場大型篩檢活動及社區健康講座，就近提供服務，達到共創保肝健康目標。

陳詩典說到，嘉義醫院創新「篩出即治」模式成效良好，造福雲嘉南地區C型肝炎病人完善之治療及照護。提醒民眾C肝易合併脂肪肝、糖尿病、腎臟病，慢性病族群病人建議主動篩檢C肝，呼籲民眾主動篩檢、積極就醫、定期追蹤，以確保身體健康。