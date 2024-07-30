淘寶8月1日推「99元台灣免運」涵蓋18類產品　目標全球包郵

▲淘寶推出「大服飾全球包郵計劃」。（圖／翻攝淘寶）



記者鄒鎮宇／綜合報導

淘寶近日推出「大服飾全球包郵計劃」，首戰將於8月1日涵蓋香港、澳門及台灣，預計於年底擴展到澳洲。淘寶指出，只要訂單不包含運費達到人民幣99元（約448元新台幣）即可免運，此消息曝光後也引來網友正反兩面討論。

據《香港01》報導，淘寶的「大服飾全球包郵計劃」號稱「0退貨、0退款、0運費險」，吸引大批賣家、盤商加入，揚言退換貨的成本都由平台吸收，第一階段包含香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞和韓國等，逐步實踐全球包郵的計畫，且受惠產品有18類：

1.女裝／女士精品

2.男裝

3.女裝鞋

4.男裝鞋

5.女士內衣／男士內衣／家居服

6.箱包皮具／熱銷女包／男包

7.服飾配件／皮帶／帽子／圍巾

8.手錶

9.ZIPPO火機／瑞士軍刀／眼鏡

10.單車／騎行裝備／零配件

11.運動鞋

12.運動服／休閒服裝

13.運動包／戶外包／配件

14.運動／瑜伽／健身／球迷用品

15.戶外／登山／野營／旅行用品

16.童裝

17.童鞋

18.飾品／流行首飾／時尚飾品

根據淘寶網站的「台灣包郵計劃」消費者規則指出，台灣消費者只要在手機的淘寶APP上，將地區切換到「台灣」，將帶有「跨境包郵」標識的商品加入購物車（支持跨店或同店）合併下單且收貨地址在台灣，並選擇「官方集運-海運快遞」方式運輸或選擇「官方直郵海運」方式運輸，實付金額（不含運費）滿人民幣99元（約448元新台幣），即可享受跨境段免合單操作且免跨境段運費的優惠。

此外，貨物入境台灣需要辦理相關進口清關、申報手續，則消費者同意授權菜鳥以消費者名義完成相關清關、申報手續。如因消費者資訊錯誤導致清關失敗、貨品無法送達消費者處等情形，由此產生的相關損失由消費者自行承擔。

關稅部分，淘寶指出，具體金額以清關代理的稅單為準，且關稅起徵金額為2000元新台幣，每半年內進口2000元以下的包裹可6次，超過仍應被課稅。

消息曝光後，網友紛紛留言，「真捲」、「蝦皮不是絕大部分淘寶轉運貨？」「正好讓那些淘寶轉賣都倒一倒，淘寶1000塊的東西在蝦皮賣3000還要等10幾天才會到貨」。