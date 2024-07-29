低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

▲受到低壓影響，明日西半部會有短延時大雨或豪雨發生的機率。（示意圖／資料照片）

記者蔡亞樺／台北報導

受低壓影響，天氣不穩定，中央氣象署預報員林定宜指出，明（30日）低壓帶逐漸遠離，但帶來較多水氣，且環境吹南風，北部就會下雨，中午過後熱力作用之下，西半部會有短延時大雨或豪雨來襲，沒下雨時悶熱，各地高溫普遍32至34度。

林定宜表示，明天持續受低壓帶影響，低氣壓離開過程中，台灣附近轉成偏南風環境，帶來較多水氣，因此各地天氣不穩定，東半部、恆春半島有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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他說，低壓影響，今日南高屏雨勢相當顯著，北部比較沒有感受到，是因為風向關係，明天轉為偏南風，北部就會下雨，中午過後在熱力作用之下，西半部有短延時大雨或豪雨發生的機率，要留意瞬間大雨、雷擊及強風等劇烈天氣。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜指出，沒下雨時高溫炎熱，各地氣溫普遍32至34度，在8月5日之前都是夏季典型天氣型態，吹微弱西南風，各地上半天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨到上午海陸風輻合效應，中南部有短暫陣雨或雷雨。

此外，林定宜提到，東南部、綠島蘭嶼及恆春半島沿岸，明天仍會有長浪出現，海邊活動要留意。目前暫時沒有熱帶系統發展，大多以太平洋高壓主導的天氣為主，等8月5日以後再觀察南方海面的大低壓帶發展。