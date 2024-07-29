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光梨子損失達7000萬　中央再增台中8項作物災損現金補助

▲光梨子損失達7000萬，中央再增台中8項作物災損現金補助。（圖／台中市農業局提供）

▲光梨子損失達7000萬，中央再增台中8項作物災損現金補助。（圖／台中市農業局提供）

記者游瓊華／台中報導

凱米颱風挾帶西南氣流帶來強風降雨，台中不少農作物傳出災情，當中又梨子損失最重，達到7000萬元。農業部除26日公告胡麻、芋、梨及西瓜等8品項外，昨(28)日再增列公告台中市為紅龍果、辣椒及薏苡等8項水果，災損申請現金救助，請種植以上公告品項損害率達20%以上的農民提出申請；另市府加碼補助復耕資材每公頃2500元至1萬元不等。

受氣候影響，造成台中市多項農作物災損，經各區公所查報及市府農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處及區公所現勘，確認損害率已達現金救助標準，農業部除26日公告胡麻、芋、梨及西瓜等8品項外，昨日公告台中市為辦理柿、紅龍果、百香果、唐菖蒲、冬瓜、南瓜、辣椒及薏苡113年凱米颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助額度為2萬8000元至10萬元不等。

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農業局呼籲，請種植此次公告品項損害率達20%以上的農民，自今日起至8月7日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向土地所在地區公所提出申請，逾期不予受理。另請於農業天然災害受災證明書核發次日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。

此外，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助復耕資材每公頃2500元至1萬元不等，協助受災農民儘速復耕。

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