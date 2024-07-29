美國若在歐洲部署飛彈　俄羅斯將開始生產中程核飛彈

▲堤豐中程飛彈系統2019年試射1枚BGM-109戰斧巡弋飛彈。（圖／美國國防部）

文／中央社

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天揚言，若美國證實有意在德國或歐洲其他地方部署飛彈，俄羅斯將重新開始生產中程核飛彈。

蒲亭在聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行的海軍閱兵式上表示：「如果美國執行此類計畫，我們認為自己將不再受限於先前單方面暫停部署中短程打擊武器的措施。」

蒲亭又說，目前俄羅斯「許多此類系統的開發，已進入最後階段」，將採取相應措施來部署飛彈。

法新社報導，這種飛彈的射程可達500至5500公里，是美國和蘇聯在1987年簽署的「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）所禁止的飛彈。

但華府和莫斯科在2019年雙雙退出「中程核飛彈條約」，並互相指控對方違反條約。俄羅斯後來表示，只要美國不在海外部署飛彈，俄國就不會重啟此類飛彈的生產。

本月初，華府和柏林宣布，將從2026年開始在德國「不定期部署」美國遠程飛彈，包括戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

蒲亭表示，「俄羅斯重要的行政和軍事地點」將會落入此類飛彈射程內，且這些飛彈未來可能配備核彈頭，一旦發動發擊，「可在約10分鐘內到達我們領土」。

▲▼堤豐中程飛彈發射系統部署菲律賓。（圖／美國陸軍）

蒲亭也提到，美國在最近的演習中，在丹麥和菲律賓部署「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統。

克里姆林宮7月中旬曾警告，美國部署飛彈的提議，意味著歐洲各國首都將成為俄羅斯飛彈的目標。