快訊／英國跳水王子「勇奪銀牌」　第5度出征奧運又拿獎

▲ 英國「跳水王子」戴利與搭檔威廉斯29日出賽。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）今年第5度出征奧運，剛才與搭檔威廉斯（Noah Williams）在10公尺雙人跳水項目，以總分463.44分的成績，奪下銀牌。

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在整場比賽中，中國選手楊昊與練俊傑持續領先，最終以490.35分的成績奪金。加拿大的韋恩斯（Rylan Wiens）及佐姆博爾-莫瑞（Nathan Zsombor-Murray）也保持著第三名的位置，最終以422.13分抱回銅牌。

30歲的戴利今年並未參加個人項目，而是專注於10公尺雙人跳水。今年稍早，他與威廉斯就在世錦賽奪下銀牌，也因此成為奧運大熱門之一。

SO, so cute!



Tom Daley's family are in the crowd, and his eldest son's t-shirt has "That's my papa" on the back - adorable.#Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/SBi3pMZNJi — BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2024

▲戴利的丈夫也帶著2人的孩子在現場觀賽。

戴利2008年、年僅14歲就開始代表英國參加奧運，在今年之前的4屆奧運裡，已經累計1金3銅，而他最擅長的項目就是10公尺跳水。

除了在泳池的優秀表現，戴利也因為在上屆東京奧運泳池邊「織毛衣」紅遍全球。今年他也「不負眾望」一邊觀賽一邊織毛衣，更表示自己會持續編織下去。

▼戴利在巴黎奧運觀賞女子3公尺跳水比賽時，已經開啟「編織模式」。（圖／路透）

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