快訊／英國跳水王子「勇奪銀牌」　第5度出征奧運又拿獎

▲ 英國「跳水王子」戴利與搭檔威廉斯29日出賽。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

英國「跳水王子」戴利(Tom Daley)今年第5度出征奧運,剛才與搭檔威廉斯(Noah Williams)在10公尺雙人跳水項目,以總分463.44分的成績,奪下銀牌。

在整場比賽中,中國選手楊昊與練俊傑持續領先,最終以490.35分的成績奪金。加拿大的韋恩斯(Rylan Wiens)及佐姆博爾-莫瑞(Nathan Zsombor-Murray)也保持著第三名的位置,最終以422.13分抱回銅牌。

30歲的戴利今年並未參加個人項目,而是專注於10公尺雙人跳水。今年稍早,他與威廉斯就在世錦賽奪下銀牌,也因此成為奧運大熱門之一。

TOM DALEY AND NOAH WILLIAMS HAVE DONE IT! A silver medal! #Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/k3HfDxX9t0

SO, so cute!



Tom Daley's family are in the crowd, and his eldest son's t-shirt has "That's my papa" on the back - adorable.#Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/SBi3pMZNJi