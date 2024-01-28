iPhone只排老3！　史上最熱銷手機NOKIA包辦冠亞軍

▲NOKIA過去曾是最暢銷手機廠。（圖／取自NOKIA推特）

記者蕭文康／台北報導

蘋果公司即將在台灣時間2月2日公告財報，市場聚焦iPhone手機銷量，不過外媒搶先公開手機史上銷售排行，諾基亞於2003年推出的功能型手機Nokia 1100 ，累計創下的2.5億支銷量稱霸；2005年銷售的Nokia 1110 累計的2.48億支緊追在後，包辦前2名。蘋果賣最好的手機iPhone 6、iPhone 6 Plus累計賣出2.2億支，排名第3。

外媒 Visual Capitalist 依據維基百科、雅虎財經和科技分析公司 Omdia 的數據，繪製了取得巨大成功的手機銷售圖表，15支全球熱賣手機中，蘋果公司的iPhone至今尚未能超車Nokia。

報導中指出，2021年，全球手機用戶數為71億，約佔全球人口的90%，但先進產品還沒辦法賣贏初代。

外媒分析，iPhone 6的 4.7 吋和 5.5 吋螢幕開創了大螢幕智慧型手機時代，它們仍然是蘋果最暢銷的 iPhone 和有史以來最暢銷的智慧型手機。事實上，iPhone 6 非常受歡迎，以至於在 2017 年以中檔價格重新發行。

諾基亞和蘋果在過去十年中的命運截然不同，在電信市場放鬆管制之後，先是在歐洲，然後在亞洲，諾基亞未能成功向智慧型手機轉型，並迅速輸給了蘋果、谷歌和三星。

微軟在2014年收購了諾基亞的手機業務，以壯大自己的Windows Phone，但失敗後，諾基亞的手機業務再次出售給HMD Global。如今，HMD Global 仍生產運行 Android 作業系統的諾基亞手機（包括早期機型的改良版）。

Visual Capitalist認為，韓國電子巨擘三星的銷售數據也並非完全黯淡。儘管兩家公司的商業模式有很大不同，但他們的旗艦設備經常相互競爭：三星在電池壽命和中低端選項上獲勝，而蘋果在優化和安全性上獲勝。這兩個品牌都擁有一流的相機。

雖然蘋果統治著美國智慧型手機市場（52% 的市占率），但Visual Capitalist觀察，三星已在全球以 22% 的市佔率擊敗蘋果，而蘋果的市佔率為 19%。

