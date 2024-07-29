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運動迷觀賽最愛「3大美食」曝光！Uber Eats最新限時優惠快收

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats曝光民眾觀賽最愛3大外送美食。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

4年一次的國際賽事盛大登場，外送平台「Uber Eats」曝光民眾觀賽最愛「3大外送美食」，包括漢堡、鹹酥雞通通上榜；同時更為了運動迷們備齊3大應援必備美食，不僅點得到麥當勞限定「小戴球后餐」、漢堡王「華堡奢豪觀賽餐」等，還可享買1送1、第2件5折等優惠，趕緊下單去。

首推麥當勞限定「小戴球后餐」，集結戴資穎最愛「大麥克」、「麥脆雞腿」、「中薯」及「冰蜂蜜紅茶」等餐點，即日起至8月20日限時優惠價只要229元；期間更延長深夜時段優惠，包括可樂系列飲品、蘋果派皆享第2件5折優惠；還有「可樂魔力食刻餐」，內含蕈菇安格斯牛肉堡 、大麥克、勁辣香雞翅及可樂系列飲品，於宵夜時段（晚上10時至凌晨1時）Uber One會員輸入折扣碼「宵夜麥當勞」再享滿額9折優惠，單筆最高現折80元。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲APP「應援好食力」專區網羅一系列「觀賽美食買1送1」優惠。

APP中的「應援好食力」專區更網羅一系列超殺「觀賽美食買1送1」優惠，即日起至8月6日有「路邊烤肉wildbbq」的「剝皮辣椒豬五花捲」、「絲瓜豬五花捲」等熱門串燒；「LA PIZZA 佬披薩」的「加油！應援！德式香腸披薩套餐」及「加油！應援！白雪公主披薩套餐」；「Aposo 艾波索法式甜點」的「草莓無限乳酪切片」或「巧克力黑金磚切片」加精選飲品組合，通通可享買1送1優惠。

至7月30日前「抿茶」的「手炒焦糖金賞鮮奶茶」、「珍珠鮮奶茶」、「桃花紅茶」，以及Mr.Wish 的「鮮粒百香綠」、「香蘋紅茶」也皆可享有買1送1；Uber One會員則加碼至7月30日只凡輸入折扣碼「我挺你」再享滿額85折優惠，最高現折70元，7月31日至8月6日輸入折扣碼「瘋賽事」則可享滿399元打8折優惠，最高現折100元。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber One會員限時加碼優惠快收。

另，為回饋廣大用戶支持，Uber One會員至7月30日前還有限時專屬優惠，包括超人氣鹹酥雞「師園」的「米腸」、「水餃」可享「買1送1」優惠，輸入折扣碼「太好7」滿額再打85折，最高現折70元；漢堡王「小怪獸烤牛脆雞堡」及「花生培根脆雞堡」也推出買1送1限定優惠，通通不能放過。

提醒以上優惠數量有限、送完為止，實際販售品項、金額與供應情況依APP顯示為主。

▲▼肯德基開賣2大開趴神器「雞情派對應援盒」、「金牌蛋撻驚喜盒」。（圖／業者提供）

▲肯德基開賣2大應援神器。

同樣為迎接國際賽事，肯德基也打造2大超狂應援神器，首推「雞情派對應援盒」，內含咔拉脆雞、熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈、上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球共6大人氣美食，並附贈6款沾醬有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，開放搭配不同食物沾著吃，隨盒還送賽事必備可愛加油棒，售價999元，全台限量1萬組。

▲▼肯德基開賣2大開趴神器「雞情派對應援盒」、「金牌蛋撻驚喜盒」。（圖／業者提供）

▲「金牌蛋撻驚喜盒」內藏有1顆金牌蛋撻。

還有超狂「金牌蛋撻驚喜盒」，一盒6入的原味蛋撻中藏有1顆「金牌蛋撻」，內餡裡塞了整顆獨特滷製的紮實鐵蛋，有著破蛋得金美意，搭配香甜奶蛋餡，鹹甜口感更加分，單點每盒240元、套桶餐加點價220元，數量有限、售完為止；以上2款餐點即日起於PK APP開放預購，7月30日起全門市開賣。

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