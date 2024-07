《星際大戰》光劍太帥了！　意外成擊劍招募利器

文/中央社

若想知道為什麼有些美國選手會開始練擊劍這項冷門運動,答案可能與路克天行者(Luke Skywalker)、「公主新娘」(The Princess Bride)和琳賽羅涵(Lindsay Lohan)有關。

「華爾街日報」報導,美國隊大部分擊劍選手會回答,他們是追隨父母或哥哥姊姊的腳步;另外有些人則是從電視知道擊劍這回事,並被劇中刀光劍影的武打戲迷得團團轉。

不過在巴黎奧運中,有多到令人訝異的擊劍選手是很久很久以前,在一個遙遠的銀河系中發現這項運動:跨時代科幻經典片「星際大戰」(Star Wars)。

從看到路克天行者大戰「黑武士」達斯維德(Darth Vader)那一刻起,他們就憧憬著揮舞光劍,但在沒有光劍可耍情況下,他們只好將就耍真劍。 美國選手張伯倫(Maia Chamberlain)小時候曾拿玩具光劍與父親對打,而她總是選擇跟路克天行者一樣的綠色光劍,等到她長大、到了要選擇擊劍武器的時候,她才放下光劍,拿起真正的軍刀(saber)。

事實證明,美國擊劍史上,比星戰之父喬治盧卡斯(George Lucas)影響力更大的人還真不多。有大學校隊教練說,星戰系列一推新片,擊劍界就會出現一波年輕新血加入的浪潮。

這種現象對奧運其他項目來說會有點荒唐,就像假如「咖哩小子」柯瑞(Stephen Curry)是因為太愛「怪物奇兵」(Space Jam)才打籃球一樣。但在擊劍界,這真的很正常,就連菁英等級的擊劍選手都承認他們一頭栽進這項運動,是因為擊劍在電影電視裡看起來實在太帥氣。

事實上,在1987年浪漫童話片「公主新娘」中飾演西班牙劍手的男星曼迪帕廷金(Mandy Patinkin),就沒料到自己的角色會吸引一代又一代的美國影迷去練擊劍。

除了星戰,其他擊劍「啟蒙」影視作品還包括「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)、「魔戒」(Lord of the Rings)三部曲,和女星琳賽蘿涵一人分飾兩角的「天生一對」(The Parent Trap)等。

不過,在倡導擊劍一事上,沒有任何一部片比星戰效果更強大。 在原始的星戰系列片中,編排劇中光劍武打戲的安德森(Bob Anderson)不僅本身曾代表英國征戰過1952年赫爾辛基奧運,還曾在大英帝國運動會(The British Empire Games)奪過鈍劍和軍刀團體賽金牌。

而除了編排光劍對打戲,他還有另一個角色:黑武士的武打替身。1952年奧運過後,安德森一度是好萊塢編排打戲的梁柱,是擊劍界的尤達(Yoda)。這位已故擊劍大師指導過的明星包括史恩康納萊(Sean Connery)、埃洛弗林(Errol Flynn)等,且基本上所有涉及刀劍的好萊塢經典片他都有參與。

而當今的好萊塢擊劍第一把交椅魏斯克(Tim Weske)雖指導過珊卓布拉克(Sandra Bullock)、布萊德彼特(Brad Pitt)和娜塔莉波曼(Natalie Portman)等大牌,並參與過數十部電視電影的拍攝,但他從不認為自己有啟發影迷成為奧運選手的一天。 他拿自己參與過的情境喜劇iCarly為例說:「奧運代表隊上,應該沒有人一開始是受了iCarly啟發的吧?」