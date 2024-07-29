《星際大戰》光劍太帥了！　意外成擊劍招募利器

文／中央社

若想知道為什麼有些美國選手會開始練擊劍這項冷門運動，答案可能與路克天行者（Luke Skywalker）、「公主新娘」（The Princess Bride）和琳賽羅涵（Lindsay Lohan）有關。

「華爾街日報」報導，美國隊大部分擊劍選手會回答，他們是追隨父母或哥哥姊姊的腳步；另外有些人則是從電視知道擊劍這回事，並被劇中刀光劍影的武打戲迷得團團轉。

不過在巴黎奧運中，有多到令人訝異的擊劍選手是很久很久以前，在一個遙遠的銀河系中發現這項運動：跨時代科幻經典片「星際大戰」（Star Wars）。

從看到路克天行者大戰「黑武士」達斯維德（Darth Vader）那一刻起，他們就憧憬著揮舞光劍，但在沒有光劍可耍情況下，他們只好將就耍真劍。 美國選手張伯倫（Maia Chamberlain）小時候曾拿玩具光劍與父親對打，而她總是選擇跟路克天行者一樣的綠色光劍，等到她長大、到了要選擇擊劍武器的時候，她才放下光劍，拿起真正的軍刀（saber）。

事實證明，美國擊劍史上，比星戰之父喬治盧卡斯（George Lucas）影響力更大的人還真不多。有大學校隊教練說，星戰系列一推新片，擊劍界就會出現一波年輕新血加入的浪潮。

這種現象對奧運其他項目來說會有點荒唐，就像假如「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）是因為太愛「怪物奇兵」（Space Jam）才打籃球一樣。但在擊劍界，這真的很正常，就連菁英等級的擊劍選手都承認他們一頭栽進這項運動，是因為擊劍在電影電視裡看起來實在太帥氣。

事實上，在1987年浪漫童話片「公主新娘」中飾演西班牙劍手的男星曼迪帕廷金（Mandy Patinkin），就沒料到自己的角色會吸引一代又一代的美國影迷去練擊劍。

除了星戰，其他擊劍「啟蒙」影視作品還包括「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）、「魔戒」（Lord of the Rings）三部曲，和女星琳賽蘿涵一人分飾兩角的「天生一對」（The Parent Trap）等。

不過，在倡導擊劍一事上，沒有任何一部片比星戰效果更強大。 在原始的星戰系列片中，編排劇中光劍武打戲的安德森（Bob Anderson）不僅本身曾代表英國征戰過1952年赫爾辛基奧運，還曾在大英帝國運動會（The British Empire Games）奪過鈍劍和軍刀團體賽金牌。

而除了編排光劍對打戲，他還有另一個角色：黑武士的武打替身。1952年奧運過後，安德森一度是好萊塢編排打戲的梁柱，是擊劍界的尤達（Yoda）。這位已故擊劍大師指導過的明星包括史恩康納萊（Sean Connery）、埃洛弗林（Errol Flynn）等，且基本上所有涉及刀劍的好萊塢經典片他都有參與。

而當今的好萊塢擊劍第一把交椅魏斯克（Tim Weske）雖指導過珊卓布拉克（Sandra Bullock）、布萊德彼特（Brad Pitt）和娜塔莉波曼（Natalie Portman）等大牌，並參與過數十部電視電影的拍攝，但他從不認為自己有啟發影迷成為奧運選手的一天。 他拿自己參與過的情境喜劇iCarly為例說：「奧運代表隊上，應該沒有人一開始是受了iCarly啟發的吧？」