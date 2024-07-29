　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基市府「廢止同意四接開發公文」遭農業部撤銷　全案重回環評

▲▼基隆,基隆港,外木山漁港,協和電廠,第四天然氣接收站,四接,貨輪,漁港,商港,貨櫃。（圖／記者林振民攝）

▲台電計畫在基隆外木山海岸興建第四天然氣接收站。（資料照／記者林振民攝）

文／中央社

台電計畫在基隆興建第四天然氣接收站，但遭基隆市政府廢止基隆市前市長林右昌任內核准的開發同意函，台電為此提起訴願，農業部近日已撤銷基隆市政府處分。

為補足未來用電需求，台電公司擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），並提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告」，原本1.0版本及2.0版本都因未獲環委認同，台電便提出3.0版本，除了縮小面積至14.5公頃，也將填海區東移至LNG卸收站港池內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，由於基隆市政府認為，台電後續提出的3.0開發計畫已與原計劃不同，因此以「將對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益將產生危害」為由，廢止林右昌任內、109年給台電的「原則同意」開發函文，台電也為此提出訴願。

農業部近日訴願決定出爐，根據訴願書內容，農業部訴願審議委員會指出，基隆市政府未具體指出，不廢止同意函會對公告所列水產動植物保育繁殖造成何種重大危害，另一方漁業法第44條第1項第4款及第7款規定也不包含市民安全、港務營運等事由，基隆市政府以此當作廢止處分的「公益」考量範圍，用法亦有未妥等，因此撤銷基隆市政府的廢止處分。

至於環評部分，環境部環境保護司長蔡孟裕告訴中央社記者，環評所關注的主要只有2件事，一來是台電公司何時補件，二來是半數環評委員能夠出席開會的時間；截至目前環境部仍未收到台電的補件資料，因此尚未詢問委員適合的開會時間。

至於台電提出訴願、獲農業部裁定撤銷基隆市府「撤銷開發同意函」處分。蔡孟裕表示，農業部和環境部分別依據漁業法和環評法平行審查，環評與訴願勝負無關，環委仍然會依台電公司補件的內容審查。

四接環評前一次審查已是去年7月7日前行政院環境保護署時期，但當時在專案小組第5次專案小組初審審延續會議中仍未有結論，蔡孟裕提到，由於已經從署改制為部，且環委已換屆，因此預定下會由第6次專案小組會議開始審查。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
特斯短裙妹正面曝！網讚：戰力超強　他硬拔充電槍反告
奧運救生員「下半身太搶鏡」救援！　網笑：他該拿獎牌
「空服員受不了狂吐」乘客崩潰要口罩　美聯航班緊急降落
快訊／抓到了！威脅大法官人身安全　男保全落網
荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！上場遭噓爆　現場影片曝
Hani未婚夫醫生爆「患者四肢捆綁」暴斃亡！　網灌爆她IG

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凱米威力驚人！花蓮崙天便道遭沖刷淘空　24小時搶修已可通行

中秋恐無蚵可烤！嘉義沿海蚵棚全毀　蚵農損失1.62億內心淌血

厚唇人夫「怕小孩遺傳醜基因」不想生！老婆罵荒謬　網力挺：負責

奇美音樂節9月登場　陳毓襄傾力演繹72首蕭邦名曲

飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路

面試被勸別來「他被主管載回家」神展開！全場驚：是好人

喊PTT過氣「年輕選民都在Threads」　黃捷1段話...鄉民再掀戰

奧運轉播要花錢…他吃驚「不看了」！全場搖頭：很划算好嗎

電影開演前5分鐘買飲料！奧客一聽「要等30分鐘」　暴怒罵哭店員

輕食餐盒標示「健康、低GI」是違法　高雄舒肥便當店遭罰4萬元

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

凱米威力驚人！花蓮崙天便道遭沖刷淘空　24小時搶修已可通行

中秋恐無蚵可烤！嘉義沿海蚵棚全毀　蚵農損失1.62億內心淌血

厚唇人夫「怕小孩遺傳醜基因」不想生！老婆罵荒謬　網力挺：負責

奇美音樂節9月登場　陳毓襄傾力演繹72首蕭邦名曲

飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路

面試被勸別來「他被主管載回家」神展開！全場驚：是好人

喊PTT過氣「年輕選民都在Threads」　黃捷1段話...鄉民再掀戰

奧運轉播要花錢…他吃驚「不看了」！全場搖頭：很划算好嗎

電影開演前5分鐘買飲料！奧客一聽「要等30分鐘」　暴怒罵哭店員

輕食餐盒標示「健康、低GI」是違法　高雄舒肥便當店遭罰4萬元

凱米威力驚人！花蓮崙天便道遭沖刷淘空　24小時搶修已可通行

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

陳喬恩鏡頭前「難得全素顏」！真面目現形 完妝對比照曝：額頭禿了

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

生活熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

台灣大媽「拍玻璃飆台語」吼日本海關！她全程目擊

今「天赦日」遇關聖帝君聖誕　錯過再等57年

最強天赦日來了！巧遇關公聖誕「3星座」財運特旺

好運到！　4生肖風雨過後發了

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

低壓「水氣真實的」　鄭明典曝：潮濕空氣已到台灣上空

奧運開幕影片惹眾怒　官方道歉「悄下架YT影片」

「臨官星」加持！5生肖下半年逆轉勝

發票爽中6張！他曬「1地方消費」超會中　全場驚呆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

明「全台下2天」　雨最大地區曝

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面