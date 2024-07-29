奧運評論員「突冒1句話」慘丟工作！　轉播女子泳賽被炎上

▲巴黎奧運女子4x100公尺自由式接力賽，由澳洲隊奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2024巴黎奧運正在如火如荼進行中，歐洲最大體育頻道「Eurosport」一名評論員，正在轉播女子4x100公尺自由式接力賽時，竟突然冒出一句性別歧視言論，為此丟掉工作。

《衛報》報導，澳洲隊以3分28秒92成績，奪下本屆女子4x100公尺自由式接力賽金牌。巴拉德談論4名女選手時卻說，「嗯哼，這些女人剛剛結束比賽，你知道女人是什麼樣子……到處閒晃，化化妝。」

Most of our Olympic posts will be positive, as they should be. But we must call out the bad, too. Things like this remark about Australia’s relay team who had JUST WON GOLD. It rightfully led to this commentator, Bob Ballard, being sacked.



Credit @thelifeoflyds pic.twitter.com/gmC8UJp9tt — FW (Future Women) (@FutureWomen) July 29, 2024

此話一出，與巴拉德搭檔轉播的女評論員西蒙茲（Lizzie Simmonds）立刻反嗆，「一些男人也會這麼做啊 ！」但他還當場大笑，失言片段在社群媒體瘋傳後，引爆各界網友怒火。

「Eurosport」發布聲明坦承，巴拉德發表了不恰當的言論，「因此，他已經從我們的評論員名單上除名，立即生效。」至於巴拉德本人，則尚未公開回應或道歉。