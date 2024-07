奧運評論員「突冒1句話」慘丟工作！　轉播女子泳賽被炎上

▲巴黎奧運女子4x100公尺自由式接力賽,由澳洲隊奪下金牌。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

2024巴黎奧運正在如火如荼進行中,歐洲最大體育頻道「Eurosport」一名評論員,正在轉播女子4x100公尺自由式接力賽時,竟突然冒出一句性別歧視言論,為此丟掉工作。

《衛報》報導,澳洲隊以3分28秒92成績,奪下本屆女子4x100公尺自由式接力賽金牌。巴拉德談論4名女選手時卻說,「嗯哼,這些女人剛剛結束比賽,你知道女人是什麼樣子……到處閒晃,化化妝。」

Most of our Olympic posts will be positive, as they should be. But we must call out the bad, too. Things like this remark about Australia’s relay team who had JUST WON GOLD. It rightfully led to this commentator, Bob Ballard, being sacked.



Credit @thelifeoflyds pic.twitter.com/gmC8UJp9tt