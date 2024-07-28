代表台灣！7名身障孩「10月赴日」表演水上芭蕾　網迴響狂讚

▲身障小朋友將在10月初代表台灣到日本表演水上芭蕾。（圖／翻攝自FB／水上芭蕾臺灣）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友24日在Threads分享一支影片，透露台灣有一群身障小朋友，將在10月初代表台灣到日本京都表演水上芭蕾，希望大家分享。看到影片後，眾人紛紛給予鼓勵支持，「天啊！我從小練游泳要學水上芭蕾都有難度了，這些小朋友真的太棒了」、「孩子們加油！你們是最棒的～好感人。」

「懇請各位脆上朋友們幫忙分享。」發文網友24日在Threads貼出影片，「台灣某個角落有一群苦練多年的身障小朋友即將於10月初代表台灣遠赴日本京都表演水上芭蕾，您的分享會是鼓勵他們的動力。」

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可以看到影片背景是中華民國水上芭蕾舞協會的看板，好幾個身障小朋友靦腆地對著鏡頭，用英文分享感言。另外，FB粉專「水上芭蕾臺灣」也曾在上月底貼出該支影片，「水上芭蕾舞節期間演出。我們一起成長！」

影片在Threads上獲得熱烈迴響，眾人紛紛比讚，「台灣加油，選手們加油」、「加油喔！期待你們的表現！」「你們一定會閃閃發光地順利表演完，請好好享受閃閃發亮的時刻吧！」「為你們加油！放鬆心情，好好展現自己訓練的成果！」「加油加油，你們好棒欸，太厲害了」、「加油！好厲害，為國爭光。」