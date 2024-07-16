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社會 社會焦點 保障人權

退休女警連5年寄錢...託花蓮警助弱勢　25字超感人字條曝光

▲▼退休女警郵寄現金幫助弱勢，由警所代轉。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼退休女警郵寄現金幫助弱勢，由警所代轉。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局大禹派出所副所長鄧靖謙，5年來每年都會三度收到一封來自新北的信，仔細查看得知寄件人是一名約80歲的退休警界學姊，因學姊透過網路媒體，得知鄧常協助花蓮南區的弱勢族群，也引發許多善心人士參與迴響，這名住在新北市的警界學姐，連續5年不間斷，寄來充滿愛心的現金，指定由要鄧副所長代為傳愛。

▲▼退休女警郵寄現金幫助弱勢，由警所代轉。（圖／玉里警分局提供，下同）

5年來低調行善的這名警界學姊，以實際行動響應，更留下「對不起，區區小數，請幫助弱勢朋友」的字條，行文間雖僅25個字，但對於困苦家庭卻是莫大的鼓勵及能量，十分符合行善積德的美談，而鄧副所長在接獲善款後均轉介 給社團法人花蓮縣卓溪鄉「團結力量大 為卓溪鄉出力」公益慈善協會，同時略盡棉薄之力也自掏腰包來協助弱勢家庭，讓弱勢家庭可以減輕生活壓力，所謂取之於社會，回饋於社會，鄧副所長始終認為，一份小小的心意，分享給需要的民眾，就是大大的溫暖！

▲▼退休女警郵寄現金幫助弱勢，由警所代轉。（圖／玉里警分局提供，下同）

退休女警在信中留言令人感動。

玉里分局長黃靖堯表示，深深感謝來自新北的退警學姊伸出援手，並信賴警察援助他人的高尚情懷；同仁在第一線執勤，最能深刻體會弱勢家庭的需求及難處，同時發響結合工作，在能力範圍內幫助更多的困苦百姓，讓警察工作更有價值！

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