驚悚畫面曝！竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

▲竹山鎮德興里26戶透天別墅前地面不斷下陷，最深達180公分。（圖／南投縣府提供）

記者白珈陽／南投報導

受凱米颱風豪雨侵襲，竹山鎮德興里26戶透天別墅前地面不斷下陷，最深達180公分，鎮公所第一時間協助居民撤離。南投縣長許淑華昨（27）日到場勘災，允諾提供每戶居民2萬元慰問金，也將向中央申請經費，辦理社區道路坍災復建工程，協助居民早日回家。

南投縣政府指出，許淑華昨天與立委游顥、縣議員蔡孟娥、陳玉玲到場勘災，許淑華仔細測量社區道路下陷與臨路民宅的高差，看到最深已達180公分，不禁皺眉，也目睹社區擋土牆嚴重傾斜龜裂的現狀。

許淑華說，雖然是早期建商施設的擋土牆及社區道路，但社區已有近30年歷史，如今災害嚴重，縣府及鎮公所責無旁貸，會扛起搶修及復建的擔子，為了減輕配合確保安全而被迫撤離的社區民眾負擔，縣府將每戶提供2萬元慰助金，希望能多少幫助社區住戶度過眼前的難關。

▲▼許淑華仔細測量社區道路下陷與臨路民宅的高差，看到最深已達180公分，不禁皺眉。（圖／南投縣府提供）

許淑華也說，幸好社區住宅建物結構基本沒有受損，但為避免下陷持續擴大進而毀損住屋，縣府在專業技師建議下，將協助鎮公所儘速以鋼軌樁加固保護傾斜的擋土牆，同時以級配及低密度水泥澆灌下陷路面、路基及裸露的住宅基礎，避免再下大雨加劇擋土牆的負擔，而徹底修復擋土牆及道路的復建工程，縣府也會專案處理，提報中央爭取復建經費補助，儘速辦理復建工程，早日還給社區居民一個安全的家園。

