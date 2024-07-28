2歲兒突喊「祂要跟我玩」！媽一看嚇到背脊發涼：還沒請上神桌

▲原PO表示，兒子在家中看到神明。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

不少人認為孩子天真無邪，更容易接觸到靈異事物。近日，一位媽媽分享一件毛骨悚然的經歷，她表示2歲的兒子在睡前突然跟她說有人要跟他玩，當媽媽好奇反問是誰時，沒想到小孩竟拉著她走到神明廳，手指神像表示：「祂要跟我玩」，這句話讓媽媽感到不寒而慄，也讓許多網友感到脊背發涼。

這名媽媽在Dcard以「我的兒子看到家裡神明了怎麼辦」為題發文，表示2歲半的兒子睡覺前突然冒出一句：「祂要跟我玩！」媽媽一聽覺得很奇怪，反問：「是誰要跟你玩？」結果兒子拉著媽媽走到神明廳。原PO不死心地再問一次：「是誰要跟你玩？」沒想到兒子小手指著最右邊的神像，童言童語地說：「是祂要跟我玩！」媽媽聽了心都涼了半截，全身的汗毛都豎起來。

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原PO進一步解釋，神明廳裡供奉的神像才剛從舊家迎請過來，連個正式的神桌都還沒安置，家中還有父母請來的其他神明，負責處理這些事情的師姐也還在家，明天將要舉行儀式，把祖先和神明都安頓好。

原PO自認是無神論者，但礙於父母的信仰，家中仍供奉著神明，「我不否認世界有靈體存在，但我個人非常討厭拜拜，覺得會越拜越多」，過往在舊家供奉神明，兒子從來沒說過看到什麼，這次將神明請來新家，沒想到兒子就說看得到神明。

原PO對神明之存在抱持懷疑態度，根本不知道拜的神明是好是壞，「但我更不希望他能看到，因為代表他可以看到好的靈，也可能看到壞的靈，這樣很不平安、很危險。現在我真的很頭痛，冒出要搬家的念頭了，我爸媽還覺得看得到很好，讓我非常火大，到底好個屁」，對於年僅2歲的兒子就可以看到這些超自然的事物，讓她十分憂心，不知道該怎麼辦才好。

對此，原PO表示老公小時候也有類似的情況，讓她更加害怕，「我還查到小孩天靈蓋幾歲沒關好就變靈異體質，我真的不希望我小孩看得到，被鬼煩還是變成乩童」，面對身為瘋狂信徒的爸媽認為能看到神明是件好事，「他們瘋狂到超想自己可以看得到」，甚至對覺得小孩看到是好事，讓原PO簡直快抓狂，直言「真是噁心可怕造孽」。

貼文曝光，部分網友認為原PO反應過當，「感覺妳對這個宗教敵意很深，但又把神尊請到家裡，也是很矛盾，就像去教堂罵耶穌」、「無神論者但相信兒子看得到神明」、「幾歲天靈蓋沒蓋好這只是個大概，不代表每個人都一樣，我國中還看得到聽得到，但是現在也看不到聽不到，所以放輕鬆就好，不然妳的孩子沒被妳爸媽嚇到，先被妳的情緒嚇壞」。

另外有人則安撫她，希望她不要太過緊張，「小孩年紀小會看到很正常，並不會因為這樣就變成乩童，我老公小時候還住過鬼屋，看過很多叔叔阿姨，他也是平安長大，現在也是健健康康看不到」、「有時候小朋友會騙人欸！把自己想像的情節，唬爛給大人聽」、「看到神明又不是看到鬼，而且那尊神明看起來很慈祥阿，會保佑小朋友的」。



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