協助凱米走後災復工作　黃捷陪民眾到半夜三點

▲黃捷幫忙災復工作 。（圖／黃捷辦公室提供）

記者皮心瑀／台北-高雄報導

凱米帶來的驚人雨量，讓南台灣災情嚴重，高雄更是「泡在水裡」，如今颱風走後，各界紛紛投入災復工作，民進黨立委黃捷則持續巡視選區，並透露自己陪受災住戶到半夜三點。

黃捷提到，她今天再把選區巡視一遍，有位住戶大哥說，「你陪我們住戶到半夜三點，讓大家手都瘀青了」，讓她擔心問，「怎麼了？還好嗎」，結果大哥說是因為鼓掌的緣故。黃捷說，「謝謝大哥的鼓勵，正是高雄人最溫暖的寫照。」

黃捷說，各個救災單位都很辛苦，昨晚她協助調度國軍到雄女協助抽水，終於在半夜兩點前抽完。 此外，黃捷表示，今天早上她再和雄女校長鄭文儀去巡視地下室，校長因為不放心，還睡在學校看顧，早上親自打掃校園。路上遇到前金區里長方文杰，帶博孝里志工們幫忙清潔路面、人行道，非常熱心。

黃捷指出，她也到鼓山一路，陪同里長王宋金花巡視。有一處坍方，先以擋土設施阻擋，上面兩戶住戶先予以撤離。接下來的家園災復工作，她會和里長安排協調會，與國有財產署、水利局、台電協力處理。 黃捷強調，目前國軍正全力支援清潔隊，加強路邊清掃、整理路樹倒塌。這幾天的登革熱防治工作也很重要，她也請衛生局加強噴藥、監控。

黃捷並提醒，民眾有需要優先清理的大型廢棄物，懇請告知，她來協助調度。