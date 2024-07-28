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嚴懲！加拿大女足「無人機偷拍對手」　小組賽扣6分、教練禁賽1年

▲▼加拿大女子足球隊。（圖／路透）

▲加拿大女子足球隊拿下東京奧運金牌，今年力求衛冕。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

拿下東京奧運金牌的加拿大女子足球隊，因為在巴黎奧運期間使用無人機監看對手訓練過程，國際足總（FIFA）宣布，加拿大女足奧運小組賽扣6積分，總教練普利斯特曼禁賽一年。

根據BBC報導，這起偷拍事件發生在22日，當時法國當局發現加拿大足球協會（Canada Soccer）的員工在紐西蘭女足隊訓練時，使用無人機空拍對方訓練過程，而該員工當場被法國當局扣留，總教練普利斯特曼（Bev Priestman）隨後在26日被加拿大足球協會（CSA）停職。

▲▼加拿大女足總教練普利斯特曼（Bev Priestman）被罰禁賽一年。（圖／路透）

▲加拿大女足總教練普利斯特曼被罰禁賽一年。（圖／路透）

FIFA於27日在聲明中指出，普利斯特曼將禁賽一年、加拿大女足小組賽積分扣6分，同時對CSA處以17萬5720英鎊的罰款（約台幣760萬元），另外加拿大足球協會的2名官員也因負有相關責任被禁賽1年。

報導指出，CSA可以向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）提出申訴，加拿大足球協會（Canada Soccer）執行長布魯（Kevin Blue）和加拿大奧委會首席執行長舒梅克（David Shoemaker）也正在考慮後續行動。

布魯先前表示，加拿大女足在2024年巴黎奧運前就已使用無人機刺探對手，他們也將進行獨立外部審查，但他認為，扣除小組積分6分過於嚴重，「我們對加拿大女子奧運足球隊的運動員感到非常抱歉，據我們所知，她們並未在此事中扮演任何角色。」

加拿大女足在2020年東京奧運擊敗瑞典奪冠，今年則力求衛冕，沒想到卻傳出醜聞。

目前加拿大女足由助理教練史彭斯（Andy Spence）補上空缺執掌；加拿大女足首場對上紐西蘭獲勝後，獲得積分3分，但FIFA的懲處使他們在A組中以負3分墊底，後續還要迎戰地主法國和哥倫比亞。

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