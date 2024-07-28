他賣純手工「無籽西瓜」！客人一問後面攤販笑了：他沒說謊

▲夏天也很多人愛吃西瓜，不僅消暑還解渴。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

夏天吃西瓜是一大享受，但果肉的籽也是一個麻煩。大陸貴州一家西瓜攤販賣純手工「無籽西瓜」，因為他拿工具手動挑籽，而有客人上前詢問，大爺的回答讓後面的攤販笑出來。網友笑說，「他沒說謊吧，確實都乾淨了。」

貴州貴陽一名大爺賣西瓜，而他純手工拿工具挑籽，一名顧客問，「大爺這無籽的啊。」大爺表示，「我的西瓜裡就是無籽，若有籽就是賠你一個。」此話一出，後面的攤販聽到笑出來。

▲攤販拿工具挑西瓜籽，被後面攤販笑。（圖／翻攝微博）

此文一出，網友紛紛留言「哈哈哈」、「他沒說謊吧，確實都乾淨了，不叫無籽叫啥」，也有人說，可能他認為的無籽西瓜就是這樣。

據悉，無籽西瓜是指人工處理過後生產的三倍體西瓜，跟一般西瓜比，種子小又不明顯，但無籽西瓜無法透過種子繁殖。日本在1947年培養出世界上最早的無籽西瓜，1949年投入生產，而大陸是世界上無籽西瓜的種植大國，無籽西瓜皮薄肉弘，糖分較高，受大眾歡迎，但價格也比一般西瓜貴3到5成。

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