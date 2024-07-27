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他冒颱風暴雨「便當外送+50元」 累加計費！客嗆：趁火打劫

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冒著強風暴雨外送，客人質疑趁火打劫。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「便當這樣賣很過分嗎？」一名網友指出，颱風天仍有賣便當，原本外送收費15元，調整到50元且累加計費，結果送到客人家裡，卻被質疑是趁火打劫，甚至心不甘情不願付錢，讓原PO非常氣憤「「我冒險騎車給你送外送，多賺一點不可以嗎？」底下網友紛紛力挺，「合理，你們拿命在颱風天提供服務！」

一位網友在Dcard表示，家裡經營餐飲業，店內的便當價格從90到140元不等，2個以上可外送，但一個會加收15元外送費，也就是說累加計費，2個收30元，滿5個才能免外送費。

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而這次凱米放颱風假，原PO家仍有營業，也依然有外送服務，但變成一個便當收50元，同樣是累加計費，3個以上才外送，並且取消滿5個優惠的服務，結果有客人抱怨趁火打劫，在颱風天趁機調高外送費。

對此，原PO自認完全合理，「我冒險騎車給你送外送，多賺一點不可以嗎？客人可以選擇不買，我也把錢都先說好了，好多客人在付錢的時候跟我說...這樣子做是趁火打劫，還很不高興付錢。」

面對客人砲轟，原PO也氣得反擊質疑，既然颱風天一個便當50元外送費嫌貴「為什麼不要自己去外面吃或自己煮，等我把便當送到你家了才在那邊不高興？」

底下網友力挺，「合理，你們拿命在颱風天提供服務，他們要方便就是要多付錢，而且規則都寫好了，訂了才機機歪歪是什麼意思」、「規則有先說清楚就是客人的問題啊，愛買又愛叫」、「有送就很好了，颱風天外送很危險欸」、「颱風天我們外送員自己一個喊300元，一樣有人買，出門會被招牌砸死，已經算很便宜了」、「加價合理！但想建議原PO下次颱風天就取消外送服務，保護自己或店裡外送員的安全，也省去收到這些抱怨的麻煩」。

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