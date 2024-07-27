槍擊要犯薛球　30年前擄民代疑有藏鏡人

▲槍擊要犯薛球在苗栗與酒店員工起衝突，持槍準備報復時遭警方逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾經是十大槍擊要犯的薛球，綽號「惡虎」，20多年前與同鄉陳益華組成犯罪集團，犯下18起強盜、擄人重案，其中最受矚目的包括綁架台中副議長張宏年勒贖3億元，以及闖入國軍新竹財務組、綑綁8名軍官，搶走百萬元。2人後來潛逃中國，又寄光碟恐嚇藝人楊光友、影視大亨楊登魁，各勒索1億及5千萬元，卻因沒錢行賄當地公安，遭到逮捕，天天被刑求，生不如死，後來才遣返回台。薛球最終遭判無期徒刑，5年前死在獄中，享年53歲。

綽號「惡虎」「新竹球」的薛球，1966年出生於新竹縣橫山鄉，與同鄉的陳益華是兒時玩伴，但2人不學好，最後雙雙成了十大槍擊要犯。多次參與圍捕薛球集團的刑事局警政監吳東文告訴本刊，薛犯案雖多，但就是個工具人，多半由他人尋找目標、擬訂計畫，薛、陳再負責綁架或恐嚇，最後依比例分贓。

▲前台中市副議長張宏年（圖）曾遭薛球綁架，要求3億元贖金。

吳東文表示，薛球逃亡期間有一餐沒一餐，還能與陳益華輪流睡覺保持警戒，身體狀況很好，沒想到5年前竟在獄中病逝，吳聽到此消息還不敢置信，甚至懷疑薛是被人害死的！

▲薛球（右）陳益華（左）在中國錄製光碟，並寄回台灣恐嚇演藝圈大咖。

本刊調查，薛球與陳益華原是無名小卒，1995年犯下多起強盜案，甚至還有縣議員、退休刑警受害，逐漸闖出名號，2人被捕後遭判刑十年，2000年先後獲得假釋。

棄保潛逃 擄人討贖金

出獄後的薛球、陳益華沒有改過自新，他們與新竹慣竊劉金生、「蘭花大盜」黃新堯等人串聯，組成犯罪集團，陸續犯下新竹魚市場、桃園大崙農會、苗栗三義農會、新竹貨運公司等多起重大強盜案，其中以闖入國軍新竹財務組、綑綁8名軍官，搶走百萬元一戰成名。

▲已故影視大亨楊登魁（圖）曾遭薛球盯上，勒索5千萬元。

2001年3月某天，薛、陳在苗栗頭份「十九鎮酒店」飲酒，結帳時與員工發生衝突，離去後持槍折返，準備報復，結果被巡邏員警攔查，2人一面逃、一面對警方開火，雙方對峙2小時，最終2人遭到逮捕，但移送檢方聲請羈押時，卻被法官駁回，裁定以20萬、30萬元交保候傳，事後2人棄保潛逃，展開亡命生涯。

為了籌措逃亡費用，薛、陳瘋狂犯案，2001年10月1日中秋夜，當時的台中市副議長張宏年在眾目睽睽下遭到綁架，歹徒要求3億元贖金，張3天後平安獲釋，供稱就是薛、陳犯案，事後傳出綁匪得手3,000萬元，另一說是5,000萬元，但張始終否認付錢。

▲薛球及陳益華多次遭警方埋伏圍捕，但最後都順利逃脫。

同年11月，薛、陳至彰化線西塭仔港海邊準備偷渡，遭警方埋伏圍捕，雙方駁火，2人再度脫逃成功，躲到深山藏匿一年多，警政署還成立「獵虎專案」捉拿2人。2003年3月，他們重出江湖，綁架嘉義沈姓商人一家四口，原先要求6,000萬元贖金，最後只得手480萬元，隨後便潛逃至中國。

中國落網 遭公安刑求

薛、陳就算逃到中國，仍不安分，2004年6月，2人錄製恐嚇光碟寄回台灣，向演藝工會理事長楊光友、影視大亨楊登魁勒索1億及5,000萬元。1個月後，薛、陳先後被廈門公安逮捕，並依兩岸「金門協議」，於9月23日中秋節前夕，從福州搭乘「海峽號」押解至馬祖，回台受審。

▲前演藝工會理事長楊光友（圖）曾被薛球勒索1億元。

當時1名在中國與薛、陳關在同一拘留所的台籍偷渡犯透露，薛、陳蹲苦牢2個多月，過得很悽慘，天天被公安脫光衣物刑求，除了遭強力水柱沖擊，甚至單手被上銬吊起，身體懸在半空中，只剩單腳指尖著地，這招俗稱「霸王別姬」的刑求手法，讓他們吃盡苦頭。

薛、陳曾私下向台籍獄友訴苦，說被捕之前3個月，公安天天找他們外出飲酒作樂，不僅消費通通由2人買單，還向他們索討巨額金錢，2人一開始乖乖付錢，後來實在付不出來，沒想到對方立刻翻臉抓人。薛球曾說：「被抓是解脫，因為不用再過提心吊膽的日子！」未料被抓後生不如死，直到被遣返回台，才如釋重負。

▲薛球（中）全身脫光、單手被上銬吊起，只剩單腳指尖著地，遭中國公安刑求。

遣返當天清晨，2人在牢裡被公安叫醒帶走，當時還搞不清楚狀況，一度以為要被執行槍決，嚇得雙腿發軟，直到他們搭乘的船隻抵達馬祖、踏上陸地的那一刻，1人才放下心中大石。

當年台灣政府為了抓薛、陳，曾宣示提供2,000萬元檢舉獎金，二人解送回台時，一度傳出中國公安私下索討獎金，儘管兩岸都否認，但二人被押解上岸後，我方代表將2袋「神祕月餅」禮盒遞交中方代表，引發聯想。

服刑期間 口角衝突多

另一方面，原本意氣風發、一頭黑髮的薛球，在中國被捕、慘遭刑求後，一夜白頭，抵台時容貌滄桑；至於身形略胖的陳益華返台時，也瘦了十多公斤，神色憔悴，不可同日而語。2人歸案後，很快被起訴，並於2006年遭法院判處無期徒刑定讞，薛被送往台南監獄服刑，但他還想繼續當老大。

▲薛球等人從中國遣返回台，警方出動直升機將他們押解至松山機場。

由於薛球被判處無期徒刑，假釋機會渺茫，經常與其他受刑人口角、打架，但部分年輕受刑人根本不怕他、常找他麻煩，還嘲笑他「新竹球」到了台南就漏氣。

也有昔日獄友爆料，薛球在台南監獄的編號0001是「天下第一號」，因曾綁架政要，被嚴加看管，但部分獄友認為薛並非真正的兄弟，瞧不起他。

犯下18件重大刑案的薛球，後期身體狀況不佳，常出入醫院，2019年8月17日，病逝於台南監獄，享年53歲，結束罪惡的一生。

至於陳益華目前仍關在花蓮監獄，他2021年曾寫信給張宏年，希望得到張的原諒，讓他聲請假釋，信中透露藏鏡人未曝光，希望張見他一面，他願當面告知內幕，但因他在信中提到：「如您不處理，難保不會再發生在您家人身上。」結果被張家人依恐嚇罪提告，最終獲判無罪定讞。綁架案是否真有藏鏡人？藏鏡人又是誰？目前仍是謎。

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