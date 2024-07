川普用「N」開頭稱呼黑人？　侄子新書蹭熱度爆內幕

▲美國前總統川普,被控發表種族歧視的言論。(圖/路透)

記者陳香菱/綜合報導

美國前總統川普的侄子佛瑞德.川普三世(Fred Trump III)出新書,指控川普之前在車子被刮到後,多次使用「以N開頭」的字來指責黑人,發表一些種族歧視的言論。不過川普競選團隊發言人史蒂文.張(Steven Cheung)表示,「這些東西完全是捏造的,完全是最高級別的假新聞」。

《我們這一家:川普家族與我們如何走到這裡》(暫譯,All in the Family: The Trumps and How We Got This Way)提到,之前川普的敞篷車上被劃了一個兩英尺高的傷口,他很生氣,「儘管川普不可能知道是誰做的,但他厭惡地指責黑人,兩次使用N字來形容那些他認為是罪魁禍首的人」。

佛瑞德表示,面對無盡的頭條新聞、分裂的政治、一個「被劫持」的姓氏,他只是想要幸福的生活,但為了兒子,迫使他登上了從未想要的舞台中心,「現在,在我們國家的關鍵時刻,再次挺身而出」。

▲川普家人二次出書指控,他的不當行為。(圖/路透)

川普的家人先前就曾指控過他使用種族歧視的言論,侄女瑪麗.川普(Mary Trump)在2020年出版了一本回憶錄《永不滿足:我的家族如何製造出了世界上最危險的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man),也聲稱川普向來以使用種族主義和反猶太的誹謗字眼聞名。

她在書中對川普持有負面評價,認為叔父是「自戀狂」,會用金錢隨意衡量別人,還曾找槍手代考才通過大學預科和SAT考試。但找槍手一事已遭到白宮否認。

▲川普出新書《拯救美國》,預計9月出版。(圖/翻攝自Winning Team Publishing)

川普近日也宣布要出新書《拯救美國》(Save America),封面特別選用日前遭遇槍擊後,不顧臉上血跡、在特勤的包圍下高舉右手振臂高呼「戰鬥」(Fight)的經典照片。許多網友認為,這張川普浴血握拳振臂高呼的照片,足以獲得普立茲的年度攝影獎。

據悉,川普特別推出2種版本的《拯救美國》,普通版本要價99美元(約新台幣3245元),附上簽名的特殊版本則要價499美元(約新台幣1.6萬),預計將在今年9月3日正式發行。

川普強調,「我們如今生活在一個失敗的國家,但它不會繼續失敗太久,我們很快就會讓美國再次偉大!」