川普用「N」開頭稱呼黑人？　侄子新書蹭熱度爆內幕

▲美國前總統川普，被控發表種族歧視的言論。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美國前總統川普的侄子佛瑞德．川普三世（Fred Trump III）出新書，指控川普之前在車子被刮到後，多次使用「以N開頭」的字來指責黑人，發表一些種族歧視的言論。不過川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）表示，「這些東西完全是捏造的，完全是最高級別的假新聞」。

《我們這一家：川普家族與我們如何走到這裡》（暫譯，All in the Family: The Trumps and How We Got This Way）提到，之前川普的敞篷車上被劃了一個兩英尺高的傷口，他很生氣，「儘管川普不可能知道是誰做的，但他厭惡地指責黑人，兩次使用N字來形容那些他認為是罪魁禍首的人」。

佛瑞德表示，面對無盡的頭條新聞、分裂的政治、一個「被劫持」的姓氏，他只是想要幸福的生活，但為了兒子，迫使他登上了從未想要的舞台中心，「現在，在我們國家的關鍵時刻，再次挺身而出」。

▲川普家人二次出書指控，他的不當行為。（圖／路透）

川普的家人先前就曾指控過他使用種族歧視的言論，侄女瑪麗．川普（Mary Trump）在2020年出版了一本回憶錄《永不滿足：我的家族如何製造出了世界上最危險的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man），也聲稱川普向來以使用種族主義和反猶太的誹謗字眼聞名。

她在書中對川普持有負面評價，認為叔父是「自戀狂」，會用金錢隨意衡量別人，還曾找槍手代考才通過大學預科和SAT考試。但找槍手一事已遭到白宮否認。

▲川普出新書《拯救美國》，預計9月出版。（圖／翻攝自Winning Team Publishing）

川普近日也宣布要出新書《拯救美國》（Save America），封面特別選用日前遭遇槍擊後，不顧臉上血跡、在特勤的包圍下高舉右手振臂高呼「戰鬥」（Fight）的經典照片。許多網友認為，這張川普浴血握拳振臂高呼的照片，足以獲得普立茲的年度攝影獎。

據悉，川普特別推出2種版本的《拯救美國》，普通版本要價99美元（約新台幣3245元），附上簽名的特殊版本則要價499美元（約新台幣1.6萬），預計將在今年9月3日正式發行。

川普強調，「我們如今生活在一個失敗的國家，但它不會繼續失敗太久，我們很快就會讓美國再次偉大！」