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颱風尾挾豪雨轟中南部　凱米驚人雨量未超越莫拉克！氣象署曝原因

記者李姿慧／台北報導

凱米遠離，但威脅仍在，颱風尾水氣將對中南部帶來豪雨，菲律賓東方不排除有熱帶系統發展，下周一、下周二最靠近台灣。氣象署說明，凱米颱風與莫拉克接近台灣路徑相似，都有颱風尾西南季風挹注水氣，但莫拉克多影響台灣一天，阿里山累積雨量破3千毫米，超過凱米的破1800毫米。

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今中南部仍有豪大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員徐仲毅表示，凱米颱風中心已經到大陸沿岸內陸，氣象署上午8點半已解除颱風警報，但外圍環流仍持續影響台灣和澎金馬，今天氣仍不穩定；此外，菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展，可能在季風槽推進下，下周一、下周二接近台灣附近，是最接近台灣時間點，不排除有熱帶系統發展。

徐仲毅說明，今天受外圍環流影響，西半部特別是中南部會有明顯雨勢，天氣各地不穩定，苗栗以南雨勢明顯，特別是嘉義以南山區為降雨熱區，可能出現局部豪雨，「中南部要注意雖然警報解除但仍會有持續性降雨，要注意颱風尾影響」；今晚雨勢稍緩，但東半部、嘉義以南雨勢仍明顯，今天一整天要留意持續雨勢，特別是中南部山區。

周六後受低壓帶影響，徐仲毅表示，颱風過後，凱米颱風環流、以後的低壓中心到菲律賓東方海面，環境偏南風，東半部、南部有局部大雨或豪雨，其他地區有短暫陣雨，明天天氣仍不穩定，東半部、南部有大雨或豪雨；周日東半部、南部仍有降雨，雨勢較為緩和，中部以北轉午後雷陣雨天氣型態。

徐仲毅說明，下周一、下周二有熱帶擾動發展，低壓接近，東半部、南部有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨；下周三、下周四受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨，其他為午後雷陣雨。

至於凱米颱風與莫拉克颱風比較，徐仲毅指出，凱米颱風和莫拉克颱風靠近台灣時的路徑接近，莫拉克從花蓮登陸，凱米在宜蘭登陸，兩個相似之處在於都是季風槽的颱風，颱風尾端都有西南季風挹注的水氣，西南季風影響最明顯時刻是跟著颱風進去，莫拉克和凱米都有西南季風挹注，也就是颱風尾，降雨最大區域為中南部，雨勢相當大。

徐仲毅進一步指出，凱米和莫拉克比較不同的地方在，莫拉克颱風影響台灣時間比較長，相較凱米多影響一天，凱米帶來雨量截至今上午為高雄市多納林道1838.5毫米，莫拉克多影響一天，在阿里山降雨破3000毫米，因為影響時間不同，降雨量有差別。

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