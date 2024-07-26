近5公尺蟒蛇緊緊纏住脖子　印度男脫褲解放遇襲驚險逃死

▲男子在上廁所的時候，被蟒蛇突襲，蛇身纏住他的頸部。（圖／翻攝自OpIndia）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名男子在叢林上廁所，卻沒想到在他脫下褲子上到一半時，突然被身長15英尺（約4.57公尺）的蟒蛇攻擊，只見整條蟒蛇纏在他的頸部，趕緊大叫求救，最終幸運脫身，逃過死劫。

India Today報導，事發於中央邦賈巴爾普爾（Jabalpur）一處村落，這名男子被這條蟒蛇從背後偷襲，頸部被蛇身緊緊纏繞，他當場嚇壞，但設法抓住蟒蛇嘴部，同時大聲求援。

當時路過的村民聽到他的吼叫聲之後，立刻衝過去準備救人，發現蟒蛇依舊使勁纏著他，儘管多次試著把蛇移開，但都沒有成功，最終現場的人拿起斧頭、石頭等尖銳物殺死蟒蛇。

這起事件的影片在社群媒體上流傳，有些人認為，沒有必要殺死蟒蛇，相關單位應該要採取行動。不過護林員庫許瓦哈（Mahesh Chandra Kushwaha）表示，當時那名男子的頸部被蟒蛇纏住呼吸困難，在這種情況下，人殺害動物不需追究法律責任。

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