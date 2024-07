近5公尺蟒蛇緊緊纏住脖子　印度男脫褲解放遇襲驚險逃死

▲男子在上廁所的時候,被蟒蛇突襲,蛇身纏住他的頸部。(圖/翻攝自OpIndia)

印度一名男子在叢林上廁所,卻沒想到在他脫下褲子上到一半時,突然被身長15英尺(約4.57公尺)的蟒蛇攻擊,只見整條蟒蛇纏在他的頸部,趕緊大叫求救,最終幸運脫身,逃過死劫。

India Today報導,事發於中央邦賈巴爾普爾(Jabalpur)一處村落,這名男子被這條蟒蛇從背後偷襲,頸部被蛇身緊緊纏繞,他當場嚇壞,但設法抓住蟒蛇嘴部,同時大聲求援。

當時路過的村民聽到他的吼叫聲之後,立刻衝過去準備救人,發現蟒蛇依舊使勁纏著他,儘管多次試著把蛇移開,但都沒有成功,最終現場的人拿起斧頭、石頭等尖銳物殺死蟒蛇。

這起事件的影片在社群媒體上流傳,有些人認為,沒有必要殺死蟒蛇,相關單位應該要採取行動。不過護林員庫許瓦哈(Mahesh Chandra Kushwaha)表示,當時那名男子的頸部被蟒蛇纏住呼吸困難,在這種情況下,人殺害動物不需追究法律責任。

※以下影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

Man's nightmare comes true! HUGE python tries to swallow him while defecating in India's Jabalpur

