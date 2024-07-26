欠債礦工一夜暴富！挖到313萬巨大鑽石　嗨曝「要發錢了」

▲岡德24日下午挖到鑽石，一夜暴富。（圖／翻攝X@BSTVdigital）



記者吳美依／綜合報導

印度礦工岡德（Raju Gound）挖到一顆19.22克拉的鑽石，預計價值高達800萬盧比（約新台幣313萬元），幸運地一夜暴富。他受訪時透露，在償還債務並且改善家庭生活之後，就要把剩下的錢，全部分給親戚。

BBC報導，中央邦帕納市（Panna city）以豐富的鑽石儲量著稱，印度國家礦產研發公司（NMDC）在這裡經營開採計畫，許多人都跟政府租賃便宜的淺層礦坑，試圖尋找鑽石。官員辛格（Anupam Singh）坦言，儘管不少人曾在這裡找到鑽石，但岡德發現的這一顆尺寸特別大，格外引人注目。

岡德說，在農業與建築業因為季風而停擺時，他與家人就會租礦坑挖鑽石，「我們很窮，沒有其他收入來源。所以，我們這麼做是希望能夠賺點錢。」

岡德坦言，不斷挖土與揀選碎石，確實是一項乏味的工作，但這一切在24日下午都有了回報，「我正在揀選石頭，然後看到一塊類似玻璃的東西。我把它舉到眼前，有一道微弱的閃光。那時候，我就知道自己找到鑽石了」，立刻把鑽石送往政府辦公室，預計在下一次的拍賣會售出。

岡德想用這筆錢償還50萬盧比（約19.5萬元）債務，為家人建造一棟更好的房子，然後支付孩子們的學費。他還直言，不擔心別人知道自己發財，甚至計畫把剩下的錢，分給同住的19名親戚，「明天，我還要再去礦場找鑽石。」