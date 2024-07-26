水淹到2樓…嘉義縣「馬路變河川」橡皮艇穿梭救援　單日160人受困

記者翁伊森、閔文昱／嘉義報導

強颱凱米席捲台灣，尤其在嘉義縣市造成嚴重的淹水災情，八掌溪嚴重溢堤，牛稠溪水位亦接近滿位，多處低窪地區如水上鄉、鹿草鄉、中埔鄉等更是淹水情況嚴重。對此，嘉義縣消防局統計，25日至22時為止受理凱米颱風期間積水受困等案件總計72件，並協助160人脫困，相關救援活動直到晚間都還在進行。

台82線快速道路28.5公里中和交流道附近，左側往嘉義市區湖子內方向淹水情況嚴重，導致水上鄉中庒村汪洋一片。公路局對台82線淹水路段進行封路管制，警方也對永欽二號橋北岸橋台至縣道168路口及台82中和交流道東西向出口匝道進行封閉。

▲嘉義縣25日總計72件積水受困，消防協助160人脫困。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義消防隊25日從清晨4點時就收到報案，有4人在水上鄉白河往水上方向的永欽二號橋下受困，消防隊出動橡皮艇，順利於早上6點將受困的4人救出，隨後嘉義縣水上鄉義興村約10名民眾，因赤蘭溪暴漲，水淹1樓高而躲在2樓，消防進入後民眾自認安全不願撤出。

另外，嘉義縣鹿草鄉後堀村，因南靖大排溪水暴溢出，造成附近村庄淹水，嘉義縣消防局出動橡皮艇救出5人。嘉義市湖子內低窪地區也傳出淹水受困，消防隊出動7車、4船艇分別於環湖路102號一帶疏散10人、湖子內734巷3號疏散3人、湖子內路820之1號疏散5人，共疏散18人。

有民眾在臉書PO出畫面，嘉義25日晚間仍有不少地區嚴重淹水，水位甚至淹到樓房2樓，原本轎車通行的道路變成河川，救援人員持續駕駛小艇搜救受困的老人和小孩。民眾也指出，直到晚間雨勢仍沒有減弱，救援行動最少將持續到26日，災情可說是相當慘重。

嘉義縣消防局統計，截至25日晚上10點為止，受理凱米颱風期間積水受困等案件總計72件，積水區域大多分布於水上鄉柳新村、溪州村附近等地，相關案件共計派遣93車188人次，並協助脫困160人及2人意識清楚、預防性送醫。