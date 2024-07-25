凱米重創！黃捷喊團隊奔波一整天　「對高雄噴政治口水大可不必」

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北-高雄報導

高雄因凱米颱風外圍環流及西南風旺盛水氣雨勢不斷，地方立委也紛紛關心災情，不少人從早勘災到晚。民進黨立委黃捷稍早也透露自己的團隊從早到晚都在地方奔波，救災不分藍綠，人命關天的時刻，此時對高雄噴政治口水，真的大可不必，不論哪個城市，遇到這樣的豪雨，都會釀災。

黃捷指出，她們團隊與172個里長聯繫協助調度沙包、機具、抽水機。有路樹倒榻之處，也第一時間請警方拉封鎖線，以防發生危險，並持續追蹤台電修復狀況，高雄目前電力陸續恢復，但部分地區配電室積水中，仍在抽水，台電人員持續排除，民眾可私訊她隨時了解進度。

黃捷說，救災不分藍綠，人命關天的時刻，此時對高雄噴政治口水，真的大可不必。颱風來之前，嘲笑高雄「蹭颱風假」。颱風來之後，嘲笑高雄「治水破功」。凱米颱風雨量相當驚人，高雄山區單日雨量超越莫拉克，逾1300毫米，加上沿海受大潮影響，全市119條區域排水系統、24+1（還有一座七月底完工）座滯洪池共計490萬噸都全滿，不論哪個城市，遇到這樣的豪雨，都會釀災。

黃捷強調，在市長陳其邁任內，從原來14座滯洪池增加到25座，這次颱風也發揮一定的作用。治水速度必須儘快跟上、甚至超前極端氣候變化的速度。她也盤點積淹水區域，盡快與中央、地方主責單位研擬改善。除了高雄，有許多中南部縣市面臨強降雨，希望大家都能減少災損，整頓颱風過後的家園。天佑台灣。