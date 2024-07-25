民眾吐槽一人帶3娃「不能買機票」　陸航司規定各不同

▲嬰兒搭飛機。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友近日爆料稱，一個成人帶三個兒童坐不了飛機，在OTA（在線旅行社）平台購票時，頁面顯示「航司規定，每名乘機人最多可攜帶2名兒童和1名嬰兒，請修改乘機人進行查詢。」網友看後吐槽，這和推動3孩政策不符啊。

據《紅星資本局》報導，7月24日，南方航空客服人員回應，一位成年人最多可攜帶8名兒童，其中5歲以下3位（2歲以下嬰兒數量不超過1個）。該客服表示，2歲以下購買嬰兒票，2歲-12歲購買兒童票，12歲以上購買成人票。如果嬰兒需要占座，則需按照兒童票購票。

中國東航客服人員回應，公司對攜帶兒童的數量和年齡沒有限制，只要乘客能照顧過來就可以攜帶。不過，不管是兒童或者嬰兒都需要購票，若攜帶多名嬰兒，則只能購買1張嬰兒票，其餘的嬰兒需購買兒童票。並且，能否帶上飛機還需看每個航班的兒童配額，若該航班沒有兒童配額，則不能攜帶兒童。

春秋航空客服人員也表示，每位成年旅客攜帶兒童的數量不做限制，但嬰兒數量最多攜帶2名，且其中一名需要辦理占座嬰兒，占座嬰兒票價格同兒童票價格，需聯繫客服人員購買。該客服人員提到，整個航班上的嬰兒數量不能超過10名。

中國國航客服人員回應，如果是年滿18歲（含）以上成人攜帶5歲（含）以上兒童乘機，沒有數量限制；如果需攜帶5歲以下兒童或嬰兒，那麼可攜帶2名2歲以下嬰兒（第2個嬰兒需購買兒童票），或者1名2歲以下嬰兒和2名2歲-5歲兒童，或者3名2歲-5歲兒童。

不過，在2023年8月，就有乘客稱，自己帶著3個孩子出行，購入1張成人票和3張兒童票，到達機場後被告知無法辦理登機手續，只能再買1張無成人陪伴兒童票，才順利乘機。

▲網友吐槽。（圖／翻攝自小紅書）

值得注意的是，大陸部分航司的官網預訂處仍顯示，一名成年人最多可攜帶2名或3名兒童。

如山東航空機票預訂頁面顯示，一名成年人可以攜帶3名兒童，或者2名兒童和1名嬰兒。山東航空客服人員回應，一名成年人最多可攜帶3名5周歲以下兒童，5周歲以上不作限制，官網只能購買一張成人票和三張兒童票的原因在於購票限制，一個訂單只能購買四張票，如有需要可通過電話預訂。

四川航空官網機票預訂頁面顯示，一名成年人最多攜帶2名兒童，或者1名兒童和1名嬰兒。但四川航空官方客服回應，一名成年人可攜帶3名5周歲以下兒童，5名5周歲以上兒童，如果網路預訂失敗，可通過電話代預訂。

此外，多家OTA平台機票查詢頁面添加1名成年旅客和3名兒童時，平台會跳出「一名成年人最多攜帶2名兒童和1名嬰兒」的彈窗提示。

其中一家OTA平台關於兒童票的介紹稱，每位成人旅客（滿18周歲）最多攜帶2名兒童。個別航司支持1位成人攜帶2位以上兒童，可在填寫頁添加更多兒童。兒童旅客必須有同艙位成人（滿18周歲）陪伴乘機，無成人陪伴兒童請提前聯繫航空公司進行預訂。

在隨機選定航班後，當同時添加1名成年旅客和3名5周歲以下兒童，顯示可以預訂進行付款，並未再跳出前述提示。