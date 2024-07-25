八掌溪、赤蘭溪溢堤　嘉義水上鄉義興村最高淹5公尺

▲翁章梁視察水上鄉淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

凱米颱風25日凌晨4時自桃園新屋登出本島，因受颱風環流與西南風旺盛水氣影響，苗栗以南、臺東山區，嘉義以南平地可能出現超大豪雨。嘉義縣長翁章梁一早前往災害應變指揮中心聽取各局處報告，隨後率相關單位前往水上鄉勘查淹水狀況。

翁章梁呼籲，各局處勿掉以輕心，因颱風尚未遠離，各單位需通力合作，出現警訊就要立刻提前處置，也提醒民眾別急著出門，風雨仍未完全減弱，應待在家中等待颱風完全離開再出門。

社會局表示，目前全縣開設8處收容所，收容42位預防性撤離民眾。

民政處說明，阿里山鄉、中埔鄉、梅山鄉、竹崎鄉、水上鄉、鹿草鄉、番路鄉皆已預防性疏散撤離民眾，合計撤離人數130人。

水利處指出，八掌溪與赤蘭溪皆發生溢堤，導致水上鄉各地淹水，內溪村最高淹水深度為225公分，幸福牧場周邊淹水深度為111.8公分，義興村下菜園淹水深度為500公分、通合橋往大安鐵櫃方向為300公分，相關單位積極處置中。

建設處指出，中埔鄉嘉141線穿越大湖底溪支流區段道路預警性封閉、嘉139縣同仁村龍神橋已封閉、忠義橋及台3線295K-336K沄水至大埔路段預警性封閉。

番路鄉番路往竹崎大華公路159甲線28K處已封閉；梅山鄉瑞里村166線75.4K處已封閉、太和村149線甲52K梅嶺大橋已封閉；阿里山鄉福山至阿里山路段及觸口至福山路段預警性封閉、來吉村149線甲47.3K沙沙哦橋已封閉。

水上鄉嘉175縣永欽二號橋已封閉、台82線25K-32K水上-中埔路段已封閉、台1線八掌溪橋預警性封閉；六腳鄉嘉54線灣內大橋已封閉、嘉57線介壽大橋已封閉。

建設處另指出，阿里山鄉、水上鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、梅山鄉、中埔鄉、布袋鎮、水上鄉部分區域停電，停電戶數9986戶，已與台灣電力公司積極合作處理中。