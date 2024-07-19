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大陸 大陸焦點 特派現場

陸婚姻幸福協會人妻偷吃已婚男：射進去了嗎　綠帽夫氣炸逮人

▲▼陸婚姻幸福協會人妻偷吃已婚男：射進去了嗎　綠帽夫氣炸逮人。（圖／翻攝微博）

▲婚姻家庭幸福建設協會擔任副主席偷吃醫院院長，且兩人都已婚。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廣東省汕頭市一名人夫指控，在婚姻家庭幸福建設協會擔任副主席的妻子王夢潔，竟外遇已婚的龍湖區第二人民醫院院長黃宏佳，且男方事後還不斷出言威脅，氣得他將抓姦影片PO網，希望社會大眾還他公道。對此，龍湖區衛生健康局表示，已聯合相關部門成立調查組核查。

綜合陸媒報導，男子指控，妻子王夢潔將已婚的黃宏佳帶回家，經過10分鐘後開始發生性行為，全程都被屋外走廊、屋內的監視器錄影。影片中，王夢潔還詢問黃宏佳「射進去了嗎？」黃則回「不怕不怕，有兒子來生」。

▲▼陸婚姻幸福協會人妻偷吃已婚男：射進去了嗎　綠帽夫氣炸逮人。（圖／翻攝微博）

▲▼綠帽夫公布男女照片及身分。（圖／翻攝微博）

▲▼陸婚姻幸福協會人妻偷吃已婚男：射進去了嗎　綠帽夫氣炸逮人。（圖／翻攝微博）

綠帽夫指出，黃宏佳除了是第二人民醫院院長之外，也是黨總支副書記，甚至獲頒「汕頭好人」的獎項，近兩年開始出手豪爽，先後送了許多價值貴重的禮物給王夢潔，讓妻子與黃發生關係，還以乾兄妹相稱。

綠帽夫表示，他抓包兩人通姦後，黃宏佳甚至揚言可以把這件事壓下來，連妻子都站在黃那邊，幫忙說出「魚死網破」等威脅話語，讓他擔心自己跟孩子的人身安全，只好將影片PO出，「此等作為無法無天，請社會主持公道，讓此等歪風得到處理」。

▲▼陸婚姻幸福協會人妻偷吃已婚男：射進去了嗎　綠帽夫氣炸逮人。（圖／翻攝微博）

▲▼綠帽夫PO出抓姦影片。（圖／翻攝微博）

▲▼陸婚姻幸福協會人妻偷吃已婚男：射進去了嗎　綠帽夫氣炸逮人。（圖／翻攝微博）

對此，龍湖區衛生健康局也發出聲明表示，關於網路傳言第二人民醫院院長黃某某與一女子存在不正當關係的情況，我局高度重視，已聯合相關部門成立調查組進行核查。

網友看完紛紛留言，「婚姻家庭幸福建設邪會XD」、「人家黃院長說了根本不怕你曝光，不會有熱度的」、「廣東人厲害，不怕領導，這次一定要給廣東人點讚」、「黨員幹部腐敗到如此地步，悲哀」。

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