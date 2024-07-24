當街擁吻巡佐！女巡官遭檢舉火速離婚　2人被記申誡+調職

▲台北市松山警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）



記者張君豪／台北報導

北市松山警分局爆發分局已婚女巡官和派出所男巡佐當街忘我擁吻的離譜行徑，被路過的同分局警員看不下去，暗中拍照蒐證後向督察組提出檢舉，分局督察組展開調查，約談涉及婚外情的防治組蘇姓女巡官與東社所巡佐溫男，兩人坦承交往，女巡官被約談後見紙包不住火，立刻與任職內湖警分局的丈夫離婚。松山警方強調依規定懲處，並報請市警局將兩人調職處分。

松山警方表示，36歲溫姓巡佐任職該分局東社派出所，33歲蘇姓女巡官則在分局防治組承辦戶口業務，丈夫任職內湖分局人事室，蘇女與男巡佐是今年4月間兩人私下約會在南京東路、復興南路某餐廳用餐後，在捷運站外當街擁抱親吻，遭路過的警員拍照蒐證。

這名目擊警員日前將兩人當街接吻的影像寄到松山分局檢舉，督察組因此展開內部風紀調查，經約談2人後，雙方坦承戀情，督察組依違反警界不正當交往相關規定，記兩名涉案人申誡一次處分，並列為定期關懷輔導對象、加強管理考核責任，蘇女見婚外情藏不住後，也火速與任警職的丈夫離婚。

松山警方指出，涉案溫姓巡佐因捲入婚外情，基於人地不宜考量暫調職、改任松山所，女警官屬於內勤編制，後續將報請市警局調整2人職務以飭警紀。



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